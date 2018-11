Prof. Gersdorf wysyła pismo do Komisji Europejskiej. Informuje o podjętych działaniach

Profesor Małgorzata Gersdorf – jako Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego – przesłała do Komisji Europejskiej informację o środkach podjętych w celu zastosowania się do postanowienia zabezpieczającego wydanego przez unijny Trybunał Sprawiedliwości.

– Co miesiąc Polska ma relacjonować postęp podejmowanych czynności. Jednym z organów Polski jest pierwszy prezes SN, wiec pani prezes czuła się zobligowana do złożenia takiego oświadczenia – powiedział Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego.

Krok ten wywołał mieszane uczucia wśród polityków. Członkowie PiS zarzucają Gersdorf „wyjście przed szereg”, bo ich zdaniem nie jest już ona Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego. Politycy PO mówią o dobrym kroku w kierunku zrealizowania postanowienia TSUE.

Zawiadomienie SN

W dniu 31 października 2018 r. Pani Prof. Małgorzata Gersdorf Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przesłała do Komisji Europejskiejinformację o środkach podjętych w Sądzie Najwyższym w celu pełnego zastosowania się do postanowienia TSUE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie C-619/18. Informacja została również przesłana do wiadomości Trybunału Sprawiedliwości UE.

W zawiadomieniu Prezes Gersdorf poinformowała, że w dniu 19 października br. wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego objęci zakresem działania środków tymczasowych zostali zawezwani do podjęcia obowiązków służbowych w Sądzie Najwyższym i do dnia 31 października 22 sędziów stawiło się w Sądzie Najwyższym, a części z nich już przydzielono sprawy do rozpoznania.

Pani Prezes poinformowała również, że organy władzy ustawodawczej i wykonawczej prowadzą rozważania co do sposobu wykonania przedmiotowego postanowienia.