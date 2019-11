Będzie nowy grzech w katechizmie? Prymas Polski komentuje słowa papieża

– Myślę, że przede wszystkim musimy odczytywać to wezwanie w kontekście encykliki Laudato si’, a także ostatniego synodu w Amazonii, gdzie Ojciec Święty bardzo mocno podkreślał, że chodzi o ekologię integralną, czyli dotyczącą stworzenia świata i człowieka – wyjaśniał Wojciech Polak. – Jeżeli rzeczywiście w wyniku działania ludzkiego to Boże stworzenie jest niszczone, to możemy mówić o wykroczeniu przeciwko Stwórcy – dodał.

Papież: Rozważamy możliwość uznania grzechu ekologicznego

Prymas Polski skomentował w tej sposób deklarację papieża. Ojciec Święty przemawiał na audiencji z udziałem uczestników Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego. Jak relacjonuje polski korespondent watykańskiej rozgłośni, Franciszek w trakcie długiego wystąpienia poruszył m.in. kwestie zagrożeń dla demokracji i praworządności. Ojciec Święty mówił m.in. o przywiązywaniu zbyt małej wagi do przestępstw popełnianych przez wielkie korporacje, czy niewłaściwym korzystaniu z aresztu tymczasowego. Franciszek zwrócił uwagę, że w niektórych krajach połowę więźniów stanowią osoby przetrzymywane w ten sposób.

Mówiąc o wyzwaniach współczesności, Franciszek zwrócił uwagę na konieczność ochrony środowiska. W tym kontekście nawiązał do zapowiadanej wcześniej możliwości uaktualnienia Katechizmu Kościoła Katolickiego o tzw. grzech ekologiczny. Zapewnił, że jako głowa Kościoła myśli o tym, ponieważ jest to „grzech przeciwko naszemu wspólnemu domowi” .

Pomysł synodu

Przypomnijmy, że kwestia ekologii została mocno podniesiona podczas październikowego synodu biskupów dotyczącego Amazonii. Vatican News przekazywał, że podczas jednej z sesji obradujący stwierdzili, że konieczne jest „nawrócenie ekologiczne” , które umożliwi chrześcijanom zrozumieć „wagę grzechu przeciwko środowisku jako grzechu przeciwko Bogu, bliźniemu oraz przyszłym pokoleniom” . „Nie dla indywidualizmu lub obojętności, które sprawiają, że patrzymy na rzeczywistość tak, jak widz patrzy na ekran. Tak dla ekologicznego nawrócenia skoncentrowanego na odpowiedzialności i integralnej ekologii, stawiającej w centrum ludzką godność, która jest zbyt często deptana” – czytamy w podsumowaniu obrad.

Ekobójstwo

Paolo Ruffini, prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Komunikacji przekazał z kolei na konferencji prasowej, że biskupi, obserwatorzy oraz delegaci innych kościołów chrześcijańskich zgłaszali potrzebę „głębokiej ekologicznej konwersji, która przechodzi od paradygmatu technokratycznego do paradygmatu opiekuńczego” . Dodał, że zdaniem jednego z obradujących chrześcijaństwo jest „wezwaniem do moralności ekologicznej wiedząc, że istnieją grzechy ekologiczne, które można również określić jako ekobójstwo” .

Portal Catholic News Service poinformował, że zdaniem jednego z uczestników synodu, pojęcie oraz wpływ „grzechów ekologicznych” można by objaśniać poprzez katechezę, a przede wszystkim w sakramencie pokuty. W świetle tej teorii tak samo jak inne grzechy, również grzechy popełniane względem natury można dzielić na „mniejsze i poważniejsze”. Podczas synodu została również zgłoszona propozycja wprowadzenia do Kodeksu Prawa Kanonicznego tzw. kanonu ekologicznego, w świetle której Kościół mógłby uznać za grzech brak szacunku dla środowiska naturalnego czy niszczenie przyrody.

Czytaj także:

Papież Franciszek: Rozważamy wprowadzenie do katechizmu nowego grzechu