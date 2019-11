Proces beatyfikacyjny ks. Jana Machy. Papież uznał męczeństwo polskiego duchownego

Dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który został zatwierdzony w piątek 29 listopada przez papieża, uznaje męczeństwo polskiego kapłana. Otwiera to drogę do beatyfikacji duchownego.

Ks. Jan Macha przyjął świecenia na dwa miesiące przed wybuchem wojny. W trakcie jej trwania wykazywał się patriotyczną postawą. „Już w październiku 1939 r. ks. Macha znalazł się wśród założycieli podziemnej organizacji o nazwie Polska Organizacja Zbrojna. Szybko został jej przywódcą. Organizacja, której przewodził została podporządkowana Siłom Zbrojnej Polski i Związkowi Walki Zbrojnej. Ks. Macha zajmował się pomocą represjonowanym, drukiem i kolportażem wydawnictw oraz akcją wywiadowczą. Pomagał także materialnie i duchowo rodzinom uwięzionych” – opisuje sylwetkę duchownego biuro KEP.

Duchowny 5 listopada 1941 roku został zadenuncjowany i aresztowany przez gestapo. Skazano go na śmierć, a na wykonanie wyroku ksiądz czekał 138 dni. „Mimo tortur nie zdołano załamać jego wiary. W więzieniu z kawałków sznurka zrobił różaniec, do którego dorobił sobie krzyż z drzazgi odłupanej ze stołu” – czytamy w komunikacie KEP. Kara została wymierzona 3 grudnia 1942 roku. Ksiądz Jan Macha został ścięty na gilotynie. W ostatnim liście do rodziny pisał: „Nie rozpaczajcie! Wszystko będzie dobrze! Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali”.

