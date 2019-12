Papież Franciszek znosi „tajemnicę papieską” ws. nadużyć seksualnych. „Historyczna decyzja”

Zniesienie „papieskiej tajemnicy” w przypadku dochodzeń w sprawie wykorzystywania seksualnego było kluczowym żądaniem przywódców Kościoła na szczycie w sprawie wykorzystywania seksualnego, który odbył się w Watykanie w lutym.

Andrea Tornielli, dyrektor Dykasterii ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej w opublikowanym na watykańskim portalu Vatican News nazywa decyzję papieża „historyczną”.

„Oznacza to, że wszelkie przekazy, zeznania i dokumenty sporządzone w procesach kanonicznych związanych z przypadkami wykorzystywania seksualnego - przechowywanymi w archiwach Watykanu oraz w archiwach diecezjalnych - które do tej pory podlegały tajemnicy papieskiej, mogą być teraz przekazywane na żądanie skierowane do legalnych władz w ich krajach” – tłumaczy Tornielli. „Jest to znak otwartości, przejrzystości i chęci współpracy z władzami cywilnymi” – dodaje.

Wydane przez papieża dokumenty zabraniają także nakładania obowiązku milczenia na tych, którzy zgłaszają wykorzystywanie seksualne lub twierdzą, że byli jego ofiarami oraz podnoszą z 14 do 18 lat granicę wieku, poniżej którego Watykan uznaje erotyczne materiały za pornografię dziecięcą.

