Festiwal hejtu wśród polskich katolików. Wszystko przez krzyż papieża Franciszka z kamizelką

Przy okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia część polskich internautów pokazała, że główne założenia religii chrześcijańskiej są im obce. I to mimo tego, że wielu z nich licytuje się na to, kto jest lepszym i bardziej prawdziwym katolikiem. Punktem zapalnym okazało się zdjęcie udostępnione na profilu papieża Franciszka. Widać na nim krzyż, na którym została umieszczona kamizelka ratunkowa. „Zdecydowałem o umieszczeniu kamizelki ratunkowej na krzyżu, aby przypominała wszystkim o nienaruszalnym obowiązku ocalenia każdego ludzkiego życia, ponieważ życie każdej osoby jest cenne w oczach Boga. Pan zapyta nas o to w dniu sądu” – przekazał Ojciec Święty. – Jak możemy nie usłyszeć tego rozpaczliwego wołania tylu braci i sióstr, którzy wolą zmierzyć się ze wzburzonym morzem niż umierać powoli w zamkniętych obozach w Libii, miejscach niewyobrażalnych tortur oraz zniewolenia? Jak możemy pozostawać obojętni w obliczu nadużyć i przemocy tylu niewinnych ofiar, pozostawiając ich w rękach bezwzględnych przemytników? Nasza bezczynność jest grzechem! – podkreślał papież.

Pismo Święte o miłości bliźniego

Co roku morze pochłania tysiące ofiar, które starają się znaleźć schronienie na naszym kontynencie. Według raportów ONZ w 2018 roku w drodze do Europy zatonęło 2275 ludzi. Oznacza to sześć ofiar śmiertelnych dziennie. Papież Franciszek wielokrotnie zwracał uwagę na konieczność pomagania uchodźcom. Dowód na to znajdziemy także w Biblii. „Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!” [Kpł 19:33-34]; „On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej” [Pwt 10:18-19] – to tylko niektóre cytaty z Pisma Świętego.

Polski katolik wie lepiej

Tymczasem polski katolik wie lepiej i słowa Ojca Świętego ma w poważaniu. Pod wpisem, który udostępniono na oficjalnym profilu papieża na Twitterze (prowadzonym także w języku polskim), pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. „Papież lewak...żenada”; „zbeszczeszczenie”; „kardynał Bergolio nie jest moim papieżem”; „krzyż to nie wieszak” – to tylko najłagodniejsze wpisy, które zamieszczono na Twitterze. Pod postem napisano mnóstwo wulgarnych i obraźliwych słów pod adresem papieża. Zdjęcie krzyża wywołało prawdziwy festiwal gróźb i bluzgów.

Z drugiej strony znalazło się również wiele głosów wsparcia dla papieża Franciszka. „Te wpisy pokazują, że katolicyzm nad Wisłą w ogóle się nie przyjął”; „przerażające komentarze – to są katolicy? a gdzie miłość do bliźniego?”; „Ojciec Święty pokazuje, jakimi wartościami powinien się kierować w życiu prawdziwy chrześcijanin” – pisali internauci.

Wszystkim, którzy w przedświątecznym czasie postanowili wylać nieco swojego hejtu na papieża Franciszka polecam zastanowić się, co by zrobili, gdyby w wigilijny wieczór ktoś zapukał do ich domów chcąc skorzystać z pustego nakrycia, które tradycyjnie zostawiamy na stole.

