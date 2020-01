Duchowny zachęca do całowania księży w dłonie. „Tak naprawdę to są dłonie chrystusowe”

Wywiad publicysty i historyka Stanisława Krajskiego z ks. Tomaszem Jochemczykiem został w całości opublikowany na youtubowym kanale telewizji internetowej wRealu24. Popularność zyskuje jednak szczególnie w sieci fragment, w którym duchowny mówił o ucałowaniu dłoni księży. – Przez dłonie kapłańskie działa sam Pan Bóg w trójcy jedynej. Te dłonie moje materialnie to są dłonie Tomasza, ale tak naprawdę to są dłonie chrystusowe za przyczyną święceń kapłańskich. To już nie ja ale Chrystus błogosławi i daje tą moc życiodajną, która przepływa szczególnie przez dłonie kapłańskie – to też ważne, żeby sobie to uświadomić – podkreślił. – Same ucałowanie tych dłoni to oddanie czci samemu Panu Bogu, za które można – za ucałowanie dłoni kapłańskich – uzyskać odpust – dodał ks. Tomasz Jochemczyk.



Powyższy fragment wywiadu zamieszczony został przez jednego z internautów na Facebooku i zebrał prawie 400 komentarzy, 1,2 tys. udostępnień i prawie 600 reakcji. Większość komentarzy odnosi się nieprzychylnie do słów duchownego. „Teraz to już kpicie sobie z katolików” , „Megalomania” , „Ja nie wierzę” – to tylko niektóre z komentarzy pod wideo.

