Benedykt XVI zabrał głos ws. celibatu. „Nie wydaje się możliwe realizowanie obu powołań jednocześnie”

Książka „Z głębi naszych serc: Kapłaństwo, celibat i kryzys Kościoła Katolickiego” została napisana przez Benedykta XVI we współpracy z gwinejskim kardynałem Robertem Sarahem, który stoi na czele Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Fragmenty książki opublikował w niedzielę francuski dziennik „Le Figaro” .

We fragmentach napisanych przez emerytowanego papieża możemy przeczytać, dlaczego jego zdaniem celibat powinien pozostać niezbywalną cechą duchowieństwa. Benedykt XVI podkreśla, ze choć stał się on zwyczajem dopiero około tysiąc lat temu, ma „ogromne znaczenie” , ponieważ pozwala kapłanowi skoncentrować się na jego powołaniu. Joseph Ratiznger podkreśla, że kapłaństwo stanowi całkowite zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, którego jednym z przejawów jest celibat. Małżeństwo wymaga z kolei poświęcenia się rodzinie. „Ponieważ służba panu także wymaga całkowitego oddania się człowieka, nie wydaje się możliwe realizowanie obu tych powołań jednocześnie. Tak więc, zdolność wyrzeczenia się małżeństwa, by oddać się całkowicie do dyspozycji Panu, stała się kryterium posługi kapłańskiej” – czytamy.

Sytuacja z Amazonii

Przypomnijmy, że temat celibatu powróci za sprawą synodu biskupów z terenu Amazonii. W dokumencie końcowym znalazła się konkluzja, że być może na odludnych terenach, gdzie występuje deficyt ksiezy, powinno się zezwolić na przyjmowanie święceń przez żonatych mężczyzn, tzw. viri probati. „Chociaż stwierdzono, że celibat jest darem dla Kościoła, pojawiły się prośby, aby dla najbardziej odległych miejsc rejonu omówić możliwość nadania święceń kapłańskich starszym mężczyznom” – można było przeczytać w dokumencie. „Wspólnoty mają trudności ze sprawowaniem regularnie Eucharystii z powodu braku kapłanów. Z tego powodu, zamiast zostawiać te wspólnoty bez Eucharystii, powinno się zmienić kryteria przygotowania i wyborów osób upoważnionych do jej celebracji” – brzmiało zalecenie.

W odpowiedzi na wołania biskupów z Amazonii papież Franciszek zaznaczył, że kapłaństwo celibatowe jest ważnym darem Kościoła Katolickiego. Dodał jednak, że jest to tradycja, a nie doktryna, może zatem zostać zmieniona, jeśli zaistnieją ważne przesłanki.

Czytaj także:

Synod poprosił papieża Franciszka o możliwość wyświęcania żonatych mężczyzn