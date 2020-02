Wyciekł papieski dokument. Franciszek zgadza się na częściowe zniesienie celibatu!

W ciągu najbliższych dni spodziewana jest publikacja posynodalnej adhortacji apostolskiej Franciszka dotyczącej przyszłości Kościoła w Amazonii. Ma ona podsumowywać obrady Synodu Biskupów, który w październiku ubiegłego roku obradował w Watykanie. Hierarchowie zastanawiali się nad przyszłością Kościoła w Amazonii, gdzie m.in. dramatycznie brakuje kapłanów. Są parafie, do których ksiądz dociera raz na wiele miesięcy czy nawet lat, a na co dzień posługę duszpasterską pełnią świeccy, przede wszystkim kobiety.

Najbardziej dyskusyjną kwestią, jaką ma rozstrzygnąć papież, jest zgoda na wyświęcanie na księży żonatych mężczyzn. Mogliby oni – jak wszyscy kapłani – odprawiać mszę, spowiadać czy udzielać namaszczenia chorych. Mimo że sprawa teoretycznie dotyczy regionu Amazonii, na papieską decyzję z niecierpliwością czekają także wierni w innych częściach świata. Wiadomo na przykład, że zwolennikami ograniczenia obowiązkowego celibatu są niektórzy biskupi niemieccy i austriaccy. Wielu ekspertów widzi w nim bowiem źródło nie tylko spadku liczby powołań, ale także nadużyć seksualnych. Liczą oni, że w przyszłości przykład Amazonii da się rozciągnąć na inne rejony świata, w tym Europę.

Jak podaje konserwatywny publicysta katolicki Roberto de Mattei, redaktor naczelny agencji Corrispondenza Romana, przed publikacją dokumentu, Franciszek przesłał szkic fragmentów swojej adhortacji wybranym biskupom. To właśnie od nich dokument wyciekł do mediów. Według źródeł włoskiej agencji (w znacznej części potwierdzonych także przez anglojęzyczną Catholic News Agency), w projekcie adhortacji Franciszek chwali celibat, ale podkreśla, że „nie wynika on z samej natury kapłaństwa”. Dlatego papież chce zezwolić na wyświęcanie na kapłanów „sprawdzonych mężczyzn” żyjących „w stałej rodzinie”. Przyjęte przez Franciszka rozwiązania w sprawie celibatu pokrywają się z propozycjami biskupów, którzy wzięli udział w październikowym synodzie w Rzymie.

Wszystko wskazuje na to, że – choć rozesłany biskupom dokument nie ma jeszcze oficjalnego statusu – Franciszek podjął już ostateczną decyzję w sprawie celibatu. Kilka tygodni temu kard. Claudio Hummes, relator generalny Synodu nt. Amazonii, zapowiedział bowiem, że papież przedstawi ordynariuszom szkic swojej adhortacji przed jej publikacją, bo chce, by go poznali, zanim opublikuje go prasa.

Spodziewana papieska decyzja o dopuszczeniu do kapłaństwa żonatych mężczyzn wywołała kontrofensywę konserwatywnych środowisk w Kościele. W styczniu ukazała się książka „Z głębi naszych serc: kapłaństwo, celibat i kryzys Kościoła katolickiego”, której głównym autorem jest kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, lider nieformalnego konserwatywnego skrzydła w Kurii Rzymskiej. Książka to obrona obowiązkowego celibatu księży, który zdaniem autorów jest we współczesnym Kościele niebezpiecznie podważany. Kard. Sarah na okładce książki umieścił też imię Benedykta XVI, twierdząc, że emerytowany papież jest współautorem książki. Zostało to jednak później zdementowane przez otoczenie Josepha Ratzingera. Do obrońców obowiązkowego celibatu kilka dni temu dołączył też polski hierarcha abp. Marek Jędraszewski. Podczas spotkania formacyjnego rekolekcjonistów i misjonarzy Prowincji Warszawskiej Redemptorystów wielokrotnie powoływał się ona na publikację kard. Saraha. – Kapłaństwo jest całkowitym oddaniem się Bogu i dlatego nie da się go pogodzić z małżeństwem – mówił krakowski metropolita.