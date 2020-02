Francuscy biskupi: Ze świadectw chrzcielnych zniknie podział na matkę i ojca dziecka

O decyzji poinformował bp Joseph de Metz-Noblat, ordynariusz diecezji Langres. Jego zdaniem, wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie kościelnej praktyki do przepisów państwowych o równości płci. W specjalnym liście do biskupów, cytowanym przez amerykański magazyn National Catholic Reporter, hierarcha stwierdza, że sytuacja wielu rodzin katolickich jest „coraz bardziej złożona”. Chodzi o to, że o chrzest dziecka prosi coraz więcej par jednopłciowych, a także osoby transpłciowe. – Zgodnie z prawem kanonicznym, duszpasterz nie może odmówić sakramentów osobom, które w odpowiedni sposób o to proszą, a dzieci nie mogą ponosić odpowiedzialności za sytuację swoich rodziców – wyjaśnia Metz-Noblat. I dodaje, że nowe rozwiązanie „jest bardziej odpowiednie dla naszej epoki”.

Decyzja Rady Stałej biskupów spotkała się z krytyką konserwatywnych środowisk kościelnych. – Przecież Kościół uczy, że rodzina składa się z ojca i matki – skrytykował decyzję francuskiego Episkopatu Antoine Renard, honorowy przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich we Francji.

Zdaniem ks. Claude Barthe, redaktora konserwatywnego miesięcznika Catholic Res Novae, niektóre diecezje francuskie mogą wręcz zignorować nowe przepisy.

Małżeństwa osób tej samej płci i adopcja dzieci przez pary jednopłciowe są we Francji legalne od maja 2013 r. Od niedawna państwo finansuje też procedurę in vitro dla lesbijek. Trwają też prace, by w aktach stanu cywilnego rubryki „ojciec” i „matka” zastąpić określeniami: „rodzic 1” i „rodzic 2”.

