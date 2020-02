Kościół o nowych przepisach dla narzeczonych: Nie będzie rewolucyjnych zmian. Chcemy im pomóc

Przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski bp Ryszard Kasyna zapewnia, że dekret nie wprowadza żadnych rewolucyjnych zmian. – Kościół chce pomoc narzeczonym, by sakrament był ważnie i godziwie zawarty. Trzeba dzisiejszym językiem przybliżyć młodym ludziom kanony prawa kanonicznego – stwierdził. – Dokument mówi o ścieżce formalno-prawnej, ale jest ona równocześnie ścieżką duszpasterską. Chcemy jak najpełniej pomagać narzeczonym w przygotowaniu do małżeństwa – dodał.

Ks. dr hab. Leszek Adamowicz zauważa z kolei, że dekret jedynie dostosowuje obowiązujące do tej pory przepisy do współczesnego języka i polskiej specyfiki, a nie zmienia ich. – Coraz częściej zawierane są związki małżeńskie z osobami niewierzącymi lub innych wyznań. Wielu Polaków chce też zawrzeć związek małżeński poza granicami Polski, np. w miejscach pielgrzymkowych. Duszpasterze muszą wiedzieć jak postępować w takich przypadkach. Nie zapominajmy, że prawo ma wartość pomocniczą w stosunku do wątku duszpasterskiego przygotowania do małżeństwa – stwierdził Adamowicz na konferencji prasowej.

Głos na konferencji zabrał również ks. dr hab. Piotr Majer, który stwierdził, że nowe przepisy mają doprowadzić do tego, żeby formalności były dialogiem duszpasterza z narzeczonymi. – Duszpasterz powinien mieć odpowiednią wiedzą, by jak najlepiej przygotować narzeczonych do sakramentu, który ma przecież trwać całe życie. Nowy wzór protokołu przedślubnego pozwala lepiej rozeznać, czy małżeństwo ma szanse być trwałe, nierozerwalne – stwierdził ks. Majer. – Rozmowa w kancelarii parafialnej z narzeczonymi ma być jedną z form duszpasterstwa, a nie biurokracją – dodał.

Nowe przypisy dot. zawierania małżeństw wejdą w życie od czerwca

„Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego” zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2020 roku i zastąpi przepisy obowiązujące od trzydziestu lat, a zawarte w jednej z instrukcji KEP. Celem nowych regulacji jest „dostosowanie przepisów prawa partykularnego do nowych wyzwań, z którymi narzeczeni i duszpasterze stykają się w zmieniającej się sytuacji religijnej, społecznej i cywilnoprawnej, z uwzględnieniem m.in. możliwości zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi i nowych przepisów o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” .

Episkopat przekonuje, że wspomniany dekret uwzględnia wyzwania, przed jakimi stoi Kościół w Polsce. Wspomniano przy tym m.in. wzrost liczby małżeństw zawieranych przez katolików z osobami wyznającymi inne religie. Nowe przepisy mają również regulować sytuację wynikając z łatwości przemieszczania się osób czy czasowych wyjazdów za granicę.

Liczący 76 stron dokument zawiera m.in. przypomnienie, że małżeństwo sakramentalne powinno być zawierane w kościele lub kaplicy czy sugestię, że podczas katechezy przedmałżeńskiej ksiądz powinien tłumaczyć narzeczonym znaczenie gestów oraz tekstów liturgicznych. Dekret zawiera także przepisy dotyczące zebrania i zweryfikowania wymaganych dokumentów. Dołączono również do niego wzory pism i formularzy przydatnych w procedurze przygotowania do małżeństwa. Całość jest dostępna na stronie Episkopatu.

