Ta Wielkanoc będzie inna. Episkopat Polski przekazał zalecenia biskupom

Z dekretu Kongregacji wynika, że Wielkanoc nie może zostać przeniesiona na inny termin. Przełożona może za to zostać Msza Święta Krzyżma, która tradycyjnie sprawowana jest w Wielki Czwartek. Watykańska Kongregacja zaleca biskupom i proboszczom celebrowanie misteriów liturgicznych Triduum Paschalnego „nawet bez fizycznego udziału wiernych” . Ci mają zostać powiadomieni, kiedy rozpoczynają się nabożeństwa, by mogli włączyć się w nie w swoich domach. „W tym przypadku pomocne są relacje na żywo za pomocą komunikacji teleinformatycznej” – podkreśla Kongregacja.

Wielki Czwartek bez obrzędu obmywania nóg

Wytyczne z Watykanu przekazało biskupom w Polsce Prezydium Episkopatu. Jak będzie wyglądać tegoroczna Wielkanoc w polskim Kościele? W Wielki Czwartek zalecone zostało zawężenie uczestników Mszy Świętej Krzyżma do najbliższych współpracowników biskupa. W dokumencie wskazano też na opuszczenie obrzędu umywania nóg. Przypomniano, że biskup może zezwolić na odprawienie drugiej Mszy św. w kościołach i kaplicach w godzinach wieczornych, a w razie przewidzianej konieczności – nawet w godzinach rannych.

Nie zaleca się święcenia pokarmów

Biskupi podkreślili, że nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek może być okazją dla wiernych do przeżywania w odpowiednio małej grupie tajemnicy paschalnej. W czasie Wigilii Paschalnej, „przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem następuje »Liturgia Słowa«. W czasie »Liturgii chrzcielnej« należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne. Potem następuje »Liturgia Eucharystyczna«” – podaje Kongregacja.

Z kolei w Wielką Sobotę zachęcili do korzystania z możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. „Nie zaleca się organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z Księgą „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, numery 1347-1350” – czytamy w dokumencie, do którego jest dołączona treść obrzędu błogosławieństwa posiłku.

Uroczystości we wrześniu?

Prezydium Episkopatu podkreśliło również, że w Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie zaleca używania pokropień. Dekret Kongregacji przewiduje również, że wyrazy pobożności ludowej i procesje, które ubogacają dni Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalne, mogą, decyzją biskupa diecezjalnego, zostać przeniesione na inne dogodne dni, np. 14 i 15 września.

