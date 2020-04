W Niedzielę Palmową Franciszek odprawił mszę w pustej bazylice. „Teraz jest czas, żeby służyć innym”

Prowadzone przez papieża Franciszka uroczyste nabożeństwo na Placu Świętego Piotra w Niedzielę Palmową, która w kościele katolickim rozpoczyna wydarzenia Wielkiego Tygodnia odbyło się bez wiernych. Zwykle w Watykanie tego dnia zbierają się tysiące osób i odbywa się uroczysta procesja z liśćmi palmowymi dziesiątków duchownych. Tym razem, z powodu epidemii koronawirusa, w transmitowanej przez watykańskie media mszy w bazylice uczestniczyli tylko koncelebrujący mszę duchowni, chórzyści oraz około 15 kapłanów i zakonnic.

Papież w homilii wielokrotnie nawiązywał do pandemii. – W dramacie pandemii, w obliczu tak wielu pewników, które się rozpadają, w obliczu wielu zdradzonych oczekiwań, w poczuciu opuszczenia, które ściska nam serce, Jezus mówi do każdego z nas: „Odwagi: otwórz swoje serce na moją miłość. Poczujesz pocieszenie Boga, który cię podtrzymuje” – wzywał Franiszek. – Tragedia, której doświadczamy, wzywa nas do poważnego potraktowania rzeczy poważnych i do nie wikłania się w sprawy, które mają mniejsze znaczenie. Do odkrycia na nowo, że życie nie ma sensu, jeśli nie jest wykorzystywane do służenia innym. Życie mierzy się bowiem miłością – podkreślił.

Papież wezwał też, żebyśmy dotarli do cierpiących i najbardziej potrzebujących. – Obyśmy nie martwili się tym, czego nam brakuje, ale o dobru, które możemy uczynić dla innych – dodał. – Ojciec, który podtrzymywał Jezusa w męce, zachęca także i nas do służby. Z pewnością miłowanie, modlitwa, przebaczanie, zatroszczenie się o innych, zarówno w rodzinie, jak i w społeczeństwie, może kosztować. Może się wydawać, że jest to droga krzyżowa. Ale droga służby jest drogą zwycięską, która nas zbawiła i która ocala nasze życie – mówił papież.

Wszystkie uroczystości Wielkiego Tygodnia z udziałem papieża, które zwykle przyciągają dziesiątki tysięcy pielgrzymów i turystów do Rzymu, odbywać się będą bez wiernych i w ograniczonej wersji. Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa, która zwykle odbywa się wokół rzymskiego Koloseum, również odbędzie się w obrębie bazyliki.

Czytaj także:

Dziś Niedziela Palmowa. Gdzie oglądać msze online i w telewizji?