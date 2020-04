Ile osób może być w kościele w Wielkanoc? Jest nowe rozporządzenie

Ograniczenie liczby osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych do 5 obowiązywało na mocy poprzedniego rozporządzenia do soboty 11 kwietnia, czyli do dnia poprzedzającego Wielkanoc. Stąd pojawiła się interpretacja, że jeśli nie zostanie wprowadzone nowe rozporządzenie, to od 12 kwietnia, Niedzieli Wielkanocnej, w mszach będzie mogło uczestniczyć po 50 osób, jak to było wcześniej.

Szumowski: Nadal pięć osób w kościele

W czwartek 9 kwietnia rząd poinformował jednak o przedłużeniu restrykcji. Pytany przez dziennikarzy, minister Łukasz Szumowski przekazał, że podczas Wielkanocy i w kolejnych dniach w nabożeństwach będzie mogło uczestniczyć pięć osób, nie licząc osób sprawujących te obrzędy oraz np. obsługi przy pogrzebach.

Taka informacja pojawiła się także na grafikach udostępnionych przez Kancelarię Premiera. Informują one, że do 19 kwietnia w wydarzeniach religijnych będzie mogło brać udział maksymalnie pięć osób. „Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!” - podkreślono.

