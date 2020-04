Pierwsza niedziela z większym limitem wiernych na mszach świętych. Ile osób może być w kościele?

Zgodnie z nowymi zasadami ogłoszonymi przez rząd w zwiazku z epidemią koronawirusa od poniedziałku 20 kwietnia limit osób w miejscach kultu religijnego to 1 osoba na 15 mkw. Warto pamietać, że wszystkie osoby przebywajace w kościołach oprócz prowadzącego nabożeństwo kapłana mają obowiazek zakrywania ust i nosa. W związku z nowym rozporządzeniem polski episkopat poprosił proboszczów, żeby poinformowali wiernych w swoich parafiach, ile osób może przebywać w poszczególnych kościołach podczas mszy swiętych i nabożeństw.

– Zachęcamy księży proboszczów, by niezwłocznie poinformowali parafian, ile osób będzie mogło od poniedziałku przebywać jednocześnie w ich kościołach i kaplicach. Informacje można opublikować na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz wywiesić przy wejściach do świątyń – powiedział rzecznik Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. – Kościół w Polsce, tak jak do tej pory, będzie dla dobra wspólnego przestrzegał rozporządzeń władz państwowych dotyczących przeciwdziałania epidemii – dodał.

Dyspensa od udziału w niedzielnej mszy świętej

Warto tez przypomnieć, że w polskich kościołach wciąż obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej mszy świętej. Początkowo biskupi w swoich decyzjach o przedłużeniu dyspensy zamieszczali daty, w końcu jednak przedłużyli dyspensę „do odwołania”.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podkreśla, że dyspensa od obowiązku „chodzenia do kościoła w niedziele i święta” nie oznacza „zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w Eucharystii”.

– Dyspensa nie oznacza wakacji od Pana Boga. Warto łączyć się w tym czasie z celebracjami, które są transmitowane przez Internet lub telewizję, można oglądać i modlić się, ale nie tak, jak się ogląda filmy czy słucha słuchowiska, lecz łączyć się duchowo z tym, co w kościele się dzieje” – powiedział abp. Gądecki.

Aby ułatwić wiernym korzystanie z transmisji mszy w internecie, Episkopat stworzył specjalną listę dostępnych transmisji z całego kraju. Zachęca także, by korzystać ze stron diecezji, publikujących podobne spisy dla swoich regionów. Informacje o transmitowaniu mszy swietych poszczególne parafie umieszczaja równiez na swoich stronach. Poniżej lista mszy świętych dostępnych w radiu, telewizji, czy na kanałach YouTube poszczególnych diecezji:

Dodatkowe zasady obowiazujace w kosciołach

Z zwiazku z epidemią koronawirusa episkopat wprowadził też dodatkowe zasady, które wciąż obowiązują w kościołach.

kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Czytaj także:

Czy w kościele trzeba zasłaniać usta i nos? Przepisy są jasne