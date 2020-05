Limit osób na mszy w niedzielę? Biskupi: Można wybrać inne dni tygodnia

W komunikacie przekazanym PAP w sobotę przez biuro prasowe KEP Rada Stała Episkopatu przypomina, że w związku z utrzymującym się stanem epidemii nadal obowiązują udzielone dyspensy od uczestnictwa w mszy św. w niedziele i uroczystości.

„Wyrażamy wdzięczność środkom społecznego przekazu i parafiom za transmisje liturgii w telewizji, radiu i internecie. Nie powinno to jednak osłabić naszej woli do przystępowania do sakramentów świętych w naszych kościołach. Ci, którzy – z powodu wprowadzonych limitów – nie mają takiej możliwości w niedzielę, mogą uczestniczyć w mszach św. w świątyniach w inne dni tygodnia. Przywołujemy w tym miejscu słowa Ojca Świętego Franciszka, który przestrzegł przed niebezpieczeństwem ograniczania praktykowania wiary wyłącznie do wymiaru wirtualnego” – czytamy w komunikacie.

Biskupi dziękują księżom i wiernym za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń służb sanitarnych i państwowych w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego. „Prosimy księży proboszczów o organizowanie w parafiach możliwości przystąpienia do spowiedzi świętej. Niech to będzie okazja do wypełnienia IV przykazania kościelnego, aby +przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą+, poprzedzoną sakramentem pokuty i pojednania. Z zachowaniem wszelkich zarządzeń władz sanitarnych i państwowych zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Mogą one być dobrą okazją duszpasterską do powrócenia w kościołach do życia sakramentalnego osób, które tego pragną” – podkreślają autorzy komunikatu.

Rada Stała Episkopatu zaznaczyła też, że w trosce o bezpieczeństwo społeczne, z odpowiedzialnością Kościół przyjmuje państwowe ograniczenia sanitarne spowodowane stanem epidemii, choć dla wielu są trudne i bolesne. „Jednocześnie, w związku z planowanym przez rząd znoszeniem restrykcji chcemy podkreślić – tak jak wcześniej zaznaczył przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki – potrzebę bardziej spójnego, proporcjonalnego i sprawiedliwego kryterium znoszenia ograniczeń dopuszczalnej liczby wiernych w kościołach, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych podmiotów” – czytamy w komunikacie.

Biskupi zachęcają również do pomocy osobom najbardziej poszkodowanym w wyniku epidemii: zakażonym, przeżywającym kwarantannę, tracącym pracę i źródło utrzymania, ogarniętym lękiem o przyszłość swoją i swoich najbliższych.

„Pamiętajmy w modlitwie także o zmarłych i ich rodzinach, które przeżywają dramatyczne chwile. Zachęcamy do modlitwy o to, byśmy mogli jak najszybciej powrócić do stanu sprzed epidemii i pełnego uczestnictwa w życiu sakramentalnym Kościoła. Dziękujemy tym, którzy niosą pomoc osobom chorym, ludziom pozostającym w ścisłej izolacji i seniorom: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, diagnostom laboratoryjnym, aptekarzom, pracownikom medycznym i sanitarnym oraz wszystkim służbom, a także osobom pracującym w innych branżach, które w czasie epidemii dbają o nasze bezpieczeństwo, narażając swoje zdrowie i życie. Podziękowania kierujemy również do wolontariuszy, harcerzy, sióstr zakonnych, zakonników, kapelanów szpitalnych i organizacji charytatywnych na czele z Caritas Polska i diecezjalnymi oddziałami Caritas” – czytamy w komunikacie.

Rada Stała Episkopatu przypomina, że 18 maja przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Tego dnia papież Franciszek będzie modlił się u grobu św. Jana Pawła II, za co biskupi wyrażają wdzięczność. Zapraszają też do duchowej łączności z papieżem w dniu rocznicy i proszą o modlitwę w jego intencji.

Rada Stała KEP prosi księży biskupów, aby w niedzielę 17 maja lub 18 maja br. we wszystkich katedrach, kościołach i kaplicach w Polsce były sprawowane msze święte jako diecezjalne i parafialne dziękczynienie za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II. Ponadto w niedzielę 17 maja będzie czytany w kościołach list Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na 100-lecie urodzin papieża Polaka. Zapraszamy do zaangażowania się w obchody stulecia urodzin naszego wielkiego Rodaka poprzez przypominanie jego nauczania, świadectwa życia, twórczości oraz przez wsparcie dzieł charytatywnych „ – napisali biskupi.

Poinformowali również, że nowy termin przełożonej beatyfikacji prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości wtedy, kiedy pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

Rada Stała Episkopatu, w Dniu Polonii i Polaków za Granicą, skierowała do rodaków pozdrowienia i zapewniła o modlitwie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

autor: Stanisław Karnacewicz