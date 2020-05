Franciszek w rocznicę urodzin Jana Pawła II: 100 lat temu Bóg szczególnie wyraził swą miłość do ludu

W 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, papież Franciszek odprawił mszę św. przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice Świetego Piotra. Ze względu na pandemię koronawirusa uroczystość była kameralna.

– Bóg Swą miłość do ludu wyraził szczególnie także 100 lat temu, kiedy na świat przyszedł późniejszy Papież, Jan Paweł II. Pan przygotowywał go, aby mógł później być świadkiem Jego miłości, być dobrym pasterzem – mówił papież Franciszek w homilii.

Biskup Rzymu wskazał na trzy cechy dobrego pasterza, które można odnaleźć w Janie Pawle II. – To modlitwa, bliskość z ludem i umiłowanie sprawiedliwości – wskazał.

Franciszek podkreślił, że Jana Paweł II był człowiekiem modlitwy, wiele się modlił, poświęcał na modlitwę dużo czasu, pomimo ogromu zajęć, które musiał wykonać. – Pierwszym zadaniem biskupa bowiem jest właśnie modlitwa i głoszenie Słowa i Jan Paweł II doskonale o tym wiedział i czynił to. Nauczył nas, że kiedy biskup robi rachunek sumienia to pyta się siebie, ile czas poświęcił na modlitwę – powiedział Franciszek – Jan Paweł II był także człowiekiem blisko swego ludu. Wychodził do niego na całym świecie – dodał podkreślając, że prawdziwy pasterz musi być bowiem blisko ludu, a nie być tylko administratorem, może i dobrym, ale tylko zarządzającym. – Jan Paweł II dał przykład swoim życiem, był blisko i wielkich, i małych – podkreślał papież.

Franciszek powiedział też, że w życiu Jana Pawła II bardzo wyraźnie obecna była także miłość pełni sprawiedliwości. – Był on człowiekiem miłosierdzia, gdyż miłosierdzie i sprawiedliwość idą razem, jedna bez drugiej nie istnieje –mówił papież. – Jak wiele uczynił Jan Paweł II, aby ludzie zrozumieli, czym jest miłosierdzie Boga! – podkreślił Ojciec Święty. W tym miejscu wskazał na rozwinięcie kultu św. Faustyny Kowalskiej, która dziś znana jest na całym świecie. – Sprawiedliwość Boga musi zawierać oblicze miłosierdzia i właśnie ten dar pozostawił nam św. Jan Paweł II – mówił papież.

Czytaj także:

100. rocznica urodzin Jana Pawła II. „Lolek będzie kiedyś wielkim człowiekiem”