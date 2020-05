Specjalne przesłanie papieża Franciszka do młodzieży z Krakowa. „Trudności są próbą dojrzałości i wiary”

– Jan Paweł II niezwykłym darem Boga dla Kościoła i dla Polski. Jego ziemska pielgrzymka była przepełniona zachwytem wobec życia, nad tajemnicą Boga, świata i człowieka. W świetle miłosiernej miłości Boga, Jan Paweł II potrafił ukazać niepowtarzalność i piękno powołania kobiet i mężczyzn, rozumiał potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych, mając na uwadze także uwarunkowania kulturowe i społeczne. Także i Wy dzisiaj możecie tego doświadczyć, poznając jego życie i nauczanie, dostępne dla wszystkich także dzięki internetowi – mówił Ojciec Święty w specjalnym przesłaniu do krakowskiej młodzieży.



Papież Franciszek zaznaczył, że w życiu i nauczaniu Jana Pawła II można znaleźć niezawodny punkt odniesienia w poszukiwaniu konkretnych rozwiązań dla trudności i wyzwań, z jakimi rodziny muszą się mierzyć w dzisiejszych czasach. – Problemy osobiste i rodzinne nie są przeszkodą na drodze świętości i szczęścia. Nie były nią również dla młodego Karola Wojtyły, który jako chłopiec musiał zmierzyć się z utratą matki, brata i ojca. Jako student doświadczył okrucieństwa nazizmu, który odebrał mu wielu przyjaciół. Po wojnie, jako ksiądz i biskup, musiał stawić czoła ateistycznemu komunizmowi – tłumaczył Biskup Rzymu.



– Trudności są próbą dojrzałości i wiary. Z próby tej wychodzi się zwycięsko tylko wtedy, gdy czerpie się z mocy Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Jan Paweł II przypominał o tym całemu Kościołowi już od swojej pierwszej encykliki. Mam nadzieję, że obchody stulecia urodzin św. Jana Pawła II wzbudzą w młodych pragnienie odważnego podążania za Jezusem, który jest 'Panem ryzyka', jest Panem wychodzenia zawsze 'poza' – dodał Ojciec Święty.

Trzy cechy dobrego pasterza, które można odnaleźć w Janie Pawle II

Wcześniej papież Franciszek odprawił mszę św. przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice Świetego Piotra. Ze względu na pandemię koronawirusa uroczystość była kameralna. – Bóg Swą miłość do ludu wyraził szczególnie także 100 lat temu, kiedy na świat przyszedł późniejszy Papież, Jan Paweł II. Pan przygotowywał go, aby mógł później być świadkiem Jego miłości, być dobrym pasterzem – mówił papież Franciszek w homilii. Biskup Rzymu wskazał na trzy cechy dobrego pasterza, które można odnaleźć w Janie Pawle II. – To modlitwa, bliskość z ludem i umiłowanie sprawiedliwości – wskazał.

Franciszek podkreślił, że Jana Paweł II był człowiekiem modlitwy, wiele się modlił, poświęcał na modlitwę dużo czasu, pomimo ogromu zajęć, które musiał wykonać. – Pierwszym zadaniem biskupa bowiem jest właśnie modlitwa i głoszenie Słowa i Jan Paweł II doskonale o tym wiedział i czynił to. Nauczył nas, że kiedy biskup robi rachunek sumienia to pyta się siebie, ile czas poświęcił na modlitwę – powiedział Franciszek – Jan Paweł II był także człowiekiem blisko swego ludu. Wychodził do niego na całym świecie – dodał podkreślając, że prawdziwy pasterz musi być bowiem blisko ludu, a nie być tylko administratorem, może i dobrym, ale tylko zarządzającym. – Jan Paweł II dał przykład swoim życiem, był blisko i wielkich, i małych – podkreślał papież.

