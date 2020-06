Biskup nazywany homofobem przyznaje, że ma kuzyna geja. „Jest bardzo sympatycznym człowiekiem”

W czwartek dowiedzieliśmy się, że oskarżany o tuszowanie pedofilii biskup Edward Janiak został odsunięty od kierowania diecezją kaliską. Papież Franciszek zdecydował o mianowaniu na tymczasowego administratora diecezji kaliskiej arcybiskupa Grzegorza Rysia.

– Chciałbym - mając na uwadze to, co się działo w diecezji kaliskiej, te gorszące skandale - przeprosić za milczenie polskich biskupów w tej sprawie – powiedział bp Mirosław Milewski na antenie RMF FM. – Jestem wdzięczny papieżowi Franciszkowi za to, że podjął taką decyzję. Mamy wreszcie przełom w tej sprawie. Tak dalej być po prostu nie mogło – dodał biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Biskup odniósł się też do ujawnionych przez „Więź” działań biskupa Edwarda Janiaka, który miał tuszować pedofilię wśród duchownych. Cytowany artykuł ujawnił też, że bp Janiak tolerował homoseksualizm wśród księży.

– To, co tam się działo, to jest klasyczny przykład działania lawendowej mafii w Kościele. Homoseksualiści kryją homoseksualistów, tuszują afery i udają, że nic się nie dzieje. Żyją w innym świecie - nie jest to świat Kościoła – mówił Milewski.

Jego zdaniem „środowiska homoseksualne” wśród kapłanów to jeden z poważnych problemów Kościoła. – Trzeba odciąć wreszcie zasilanie szeregów kapłańskich przez księży o skłonnościach homoseksualnych – stwierdził bp Milewski. – Benedykt XVI jasno powiedział, ze nie mogą być święceni mężczyźni o skłonnościach homoseksualnych – dodał.

„Nie jestem biskupem homofobem”

W obliczu oskarżeń wobec homoseksualnych kapłanów prowadzący rozmowę Robert Mazurek zapytał o homoseksualnych wiernych, czy bp. Milewski uważa, że jest dla nich miejsce w Kościele. – Ja ostro mówię o homoseksualistach w szeregach kapłańskich. Natomiast (wśród wiernych – red.) niezależnie od preferencji seksualnych to są po prostu ludzie szlachetni. Jak najbardziej mają swoje miejsce w Kościele. Tu jasno o tym mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, ja nie mam nic do dodania w tej sprawie – mówił bp. Milewski.

Hierarcha przyznał też, że jego kuzyn jest homoseksualistą. – Jest bardzo sympatycznym człowiekiem. Lubimy się, znamy – stwierdził biskup Milewski. – Proszę mnie nie wpisywać na listę biskupów homofobów. Ja jasno wyrażam jakie mam poglądy w tej kwestii – przyznał hierarcha nawiązując do medialnych publikacji na swój temat.

