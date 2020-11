Papież Franciszek o swojej chorobie: Nie wiedziałem, czy umrę, czy przeżyję

Jak podają włoskie dzienniki, książka pt. „Znów zaczynamy marzyć” ma się ukazać 1 grudnia. Jest ona oparta na wywiadzie brytyjskiego dziennikarza Austena Ivereigha z papieżem Franciszkiem.

Papież opowiada w niej m.in. o swoich doświadczeniach związanych z ciężką chorobą płuc. „Zachorowałem w wieku 21 lat. Przez miesiące nie wiedziałem, kim jestem, czy umrę, czy przeżyję” – publikuje fragment wypowiedzi papieża „La Stampa”.

„Nawet lekarze nie wiedzieli, czy przeżyję. Pewnego dnia poprosiłem swoją matkę, obejmując ją, by powiedziała mi, czy umieram. To był drugi rok w seminarium diecezjalnym w Buenos Aires” – dodał.

„Wiem z doświadczenia, jak czują się chorzy na koronawirusa walczący o oddech, podłączeni do respiratora” – wskazał.

Papież o swoich trzech „covidowych” kryzysach

Papież powiedział również, że w swoim życiu miał trzy „covidowe” kryzysy. Pierwszy to choroba w wieku 21 lat, drugi to pobyt w Niemczech i odczuwana wówczas samotność, a trzeci to pobyt w Cordobie, gdzie przebywał w izolacji w zakonie.

Jego zdaniem, momenty te można porównać do sytuacji pandemicznej, jaka ma aktualnie miejsce na świecie. „Nauczyłem się dzięki nim, że jeśli pozwoli się podczas cierpienia na zmianę, wychodzi się z niego lepszym. Gdy zaś wznosisz barykady, wychodzisz gorszy” – podsumował.

