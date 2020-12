Szczepionka na koronawirusa. Episkopat zabrał głos

Dzień po tym, jak w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19, Episkopat opublikował stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szczepionek. Co warto podkreślić, wiele twierdzeń dotyczy szczepionek jako takich, a nie konkretnych preparatów, które mają powstrzymać pandemię koronawirusa.

Eksperci Episkopatu kreślą rys historyczny szczepionek zaznaczając, że dzięki nim wiele chorób zaczęło zanikać bądź zostało wyeliminowanych. „Jednakże – odkąd zaczęto rozpowszechniać negatywne opinie na temat szczepionek i w efekcie coraz więcej osób zaczęło rezygnować ze szczepień – choroby zakaźne zaczęły na nowo powracać, niosąc stopniowe pogorszenie stanu zdrowia osób i całych społeczeństw, czasem prowadząc nawet do śmierci” – podkreślili równocześnie eksperci z zespołu ds. szczepień.

Specjaliści Episkopatu wskazali, że wraz z pandemią COVID-19 dyskusja rozgorzała na nowo. Zauważyli przy tym, że część głosów sprzeciwu to skutek różnych mitów bądź teorii spiskowych. „Wobec powyższego Zespół nie zajmuje stanowiska – zwłaszcza wobec opinii i publikacji wyrokujących o przyszłościowych skutkach szczepionek – nie mając żadnej pewności co do ich słuszności. Niektóre z nich uznaje zdecydowanie za nieodpowiedzialne i pozbawione podstaw naukowych” – czytamy w komunikacie.

Szczepionki a zmiany w DNA

Zespół Bioetyczny komentuje opinie o szkliwowości szczepionek i szczepień jako takich. W odniesieniu do preparatów przeciwko COVID-19 zespół podkreśla, że „nie podziela opinii niektórych ośrodków i zespołów naukowych, wskazujących na możliwy wpływ nowych szczepionek skierowanych przeciwko wirusowi Covid-19, opartych na mRNA (szczepionka firmy Pfizer/BioNTech oraz jedna z dwóch szczepionek firmy Moderna), na integralność materiału genetycznego człowieka” .

Informacje te nie mają żadnego uzasadnienia w świetle współczesnej wiedzy z zakresu genetyki człowieka – czytamy.

Analizując szczepionkę, która stosowana będzie także w Polsce, eksperci podkreślają, że „tylko produkcja szczepionki przeciwko różyczce korzysta z komórek płodów abortowanych, z kolei szczepionka przeciw COVID-19 firm Pfizer/BioNTech korzystała z nich tylko na etapie początkowego testowania jej wpływu na ludzkie komórki; nie wykorzystuje ich natomiast w sensie ścisłym do produkcji szczepionki” . Specjaliści Episkopatu podkreślają, że „w samych szczepionkach nie ma płodowych komórek, lecz tylko pozbawione zjadliwości wirusy namnożone na tych komórkach” .

Szczepić się, czy nie? Wytyczne Episkopatu

Jeśli chodzi o kwestię poddania się szczepieniom, eksperci Episkopatu przypominają o indywidualnej odpowiedzialności każdej osoby.

To ona w swym sumieniu musi roztropnie podejmować odpowiedzialne decyzje o charakterze moralnym. Nie chodzi więc tutaj o osobiste „widzi mi się”, czy „a ja uważam, że …”, ale o odpowiedzialność uwzględniającą całościowo obowiązek troski o zdrowie i życie, mając na uwadze związane z nimi fundamentalne wartości moralne – podkreśla Episkopat.

Zespół ds. Bioetycznych podkreśla dobroczynny skutek szczepienia nie tylko dla zdrowia danej osoby, ale też całego społeczeństwa. Eksperci zachęcają do kontaktu z lekarzami, którzy pomogą w wyjaśnieniu wątpliwości.

