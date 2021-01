Czy w Nowy Rok katolicy muszą uczestniczyć w mszy świętej? Wyjaśniamy

Obchodzone w Nowy Rok i zarazem w ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia Święto Bożej Rodzicielki Maryi podkreśla jeden z najstarszych dogmatów Kościoła mówiący o tym, że Maryja jest matką Chrystusa, w którym istnieją dwie natury: ludzka i boska. Dlatego też Maryi jako Matce Chrystusa przysługuje tytuł Bożej Rodzicielki. Wcześniej tego dnia było obchodzone święto Obrzezania Pańskiego, do dziś istniejące w Cerkwi prawosławnej i Kościele anglikańskim.

Oficjalnie do liturgii święto Świętej Bożej Rodzicielki Maryi wprowadził papież Pius XI w 1931 r. Uczcił w ten sposób 1500. rocznicę Soboru Efeskiego (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł „Theotokos” (Bogarodzica). Od reformy liturgicznej z 1969 roku święto zostało podniesione do rangi uroczystości i jest obchodzone co roku 1 stycznia. Od tego czasu jest też świętem nakazanym.

Czy w Nowy Rok wierni mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej?

„W niedziele i święta nakazane we mszy świętej nabożnie uczestniczyć” mówi jedno z kościelnych przykazań. Jednak które święta to te nakazane?

Jak precyzuje list Episkopatu z 2014 roku, na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są:

1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,

6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)

czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało)

15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)

1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych

25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie).

Z tej listy wyraźnie wynika, że Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi jest świętem nakazanym. Wierni muszą tego dnia uczestniczyć we mszy świętej. Świadome i dobrowolne opuszczenie liturgii tego dnia jest grzechem, chyba że jest spowodowane poważną przyczyną (np. chorobą) lub uzyskano odpowiednią dyspensę.

Święto w dobie koronawirusa

Należy pamiętać jednak, że mamy pandemię koronawirusa. W związku z tym biskupi w poszczególnych diecezjach udzielają dyspensy od uczestnictwa w mszy świętej w określonych przypadkach. Chodzi m.in. o obawę przed zakażeniem czy podeszły wiek. W kościołach obowiązują wiernych limity – dopuszczalny limit osób uczestniczących w mszy świętej to 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. Należy mieć pamiętać też o innych zasadach – zasłanianiu nosa i ust oraz utrzymywaniu dystansu od innych.

