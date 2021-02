Historyczna decyzja papieża Franciszka. Kobieta dostała prawo głosu

Siostra Nathalie Becquart to ksawerianka z Francji. Jest ona także dyrektorką krajowej Służby ds. Ewangelizacji młodych i powołań Konferencji Episkopatu Francji. „Vatican News” informuje, że otrzymała ona właśnie papieską nominację na podsekretarza Synodu Biskupów.

Decyzja ta jest historyczna, ponieważ pierwszy raz kobieta będzie miała prawo do głosowania podczas synodu. Do tej pory udział kobiet podczas obrad ograniczał się do roli ekspertek i audytorek. Drugim mianowanym w sobotę na podsekretarza Synodu Biskupów został ojciec Luis Marín de San Martín, asystent generalny w Zakonie Augustianów.

To już kolejna przełomowa decyzja w tym roku

Jak informowaliśmy w styczniu, papież Franciszek zdecydował się także na oficjalne dopuszczenie kobiet do posługi. Zmienił on bowiem Kodeks Prawa Kanonicznego w taki sposób, że kobiety mogą formalnie pełnić rolę lektorki i akolitki. Decyzja ta także została uznana za historyczną.

Warto odnotować, że kobiety czytające Biblię podczas mszy lub pomagające jako ministrantki czy szafarki nie są widokiem niespotykanym. Wielu biskupów dopuściło w obrębie swoich parafii takie praktyki już wcześniej. Działo się to jednak nieformalnie. Zgodnie z zasadami, jakie panują w Kościele, posługę świadczyć mogą bowiem wyłącznie mężczyźni.

