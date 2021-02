W Środę Popielcową katolików obowiązuje post. Ale są wyjątki

Na początku trzeba wyjaśnić dwa pojęcia, którymi współcześnie w oficjalnych dokumentach posługuje się Kościół katolicki. To „post” i „wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych”. Post, nazwany również postem ścisłym, polega na wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i dodatkowo spożyciu w ciągu dnia wyłącznie dwóch posiłków nie do syta i jednego do syta. Obowiązuje osoby od 18. roku życia do rozpoczęcia 60. roku życia wyłącznie w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.

Natomiast wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nazywana dawniej postem jakościowym obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku, czyli także w Wielki Piątek, z wyjątkiem określonych świąt. Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia z wyjątkiem osób chorych oraz tych, które nie mają możliwości wyboru pokarmu (dotyczy m.in. punktów zbiorowego żywienia).

Wszystkie osoby, które nie przestrzegają postu, o ile nie uzyskały odpowiedniej dyspensy, według prawa kanonicznego popełniają grzech.

Czy w Środę Popielcową katolicy muszą uczestniczyć we mszy świętej?

Dyspensa udzielona wiernym przez polskich biskupów oznacza, że nieobecność na mszy świętej w niedziele i święta z powodu obawy przed epidemią koronawirusa nie jest grzechem. Warto podkreślić, że uczestnictwo we mszy świętej w Środę Popielcową nie jest w żadnym stopniu obowiązkiem, mimo specjalnej symboliki tego dnia.

„W niedziele i święta nakazane we mszy świętej nabożnie uczestniczyć” mówi jedno z kościelnych przykazań. Jak precyzuje list Episkopatu z 2014 roku, na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są:

1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,

6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)

czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało)

15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)

1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych

25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie).

Z tej listy wyraźnie wynika, że Środa Popielcowa nie jest świętem nakazanym i wierni nie mają obowiązku uczestniczyć tego dnia we mszy świętej i nie ma to związku z pandemią koronawirusa.

