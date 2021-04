„W tych mrocznych miesiącach pandemii słyszymy Zmartwychwstałego Pana”. Wyjątkowa Wigilia Paschalna w Watykanie

Tegoroczna Wielkanoc jest drugą obchodzoną w realiach pandemii. Z koronawirusowymi ograniczeniami musieli pogodzić się wierni na całym świecie, nie uniknięto ich także w Watykanie. Ze względu na godzinę policyjną, która obowiązuje we Włoszech, Wigilia Paschalna w Bazylice Watykańskiej została odprawiona wcześniej. Chodziło o to, by wierni zdążyli wrócić do domów w nakazanej porze. Także ceremonia miała skromniejszy przebieg. Zrezygnowano m.in. ze zwyczajowego chrztu dorosłych.

Papież: Zawsze można zaczynać od nowa

Nawiązań do pandemicznej rzeczywistości nie brakowało także w homilii przygotowanej na ten dzień przez papieża Franciszka. Ojciec Święty zbudował swoje przemówienie wokół biblijnej sceny z kobietami, które przyszły namaścić Jezusa, a zastały jedynie pusty grób i usłyszały zaproszenie: idźmy do Galilei, gdzie Zmartwychwstały Pan idzie przed nami.

Franciszek tłumaczył wiernym, że zaproszenie do Galilei to zachęta, by zacząć od nowa. Jak wskazał, jest to bowiem miejsce „pierwszego spotkania i pierwszej miłości” .

To jest pierwsza wielkanocna proklamacja, którą chciałbym wam przekazać: zawsze można zaczynać od nowa, ponieważ istnieje nowe życie, które Bóg jest w stanie w nas odnowić niezależnie od wszystkich naszych niepowodzeń – mówił papież.

Ojciec Święty wskazał, ze Bóg nawet ze zrujnowanych fragmentów człowieczeństwa danej osoby jest w stanie przygotować nową historię.

On zawsze idzie przed nami: w krzyżu cierpienia, spustoszenia i śmierci, ale także w chwale życia, które powstaje z martwych, historii, która się zmienia, nadziei, która się odradza. I w tych mrocznych miesiącach pandemii słyszymy Zmartwychwstałego Pana, który zaprasza nas, abyśmy zaczęli od nowa, abyśmy nigdy nie tracili nadziei – mówił papież.

Jak tłumaczył – drugą ważną nauką Wielkanocy jest to, ze wiara jest czymś aktualnym, a Jezus każdego dnia jest obecny z tymi, którzy w niego wierzą. – Otwiera nowe drogi tam, gdzie zdaje ci się, że ich nie ma, popycha cię, byś szedł pod prąd opłakiwania i «już widziałem» – wskazywał Franciszek. Jako trzecie przesłanie wymienił fakt bezgranicznej miłości Jezusa, który „nawiedza każą sytuację w naszym życiu” . Dlatego też papież zaapelował do wiernych:

Bracie, siostro, jeśli tej nocy nosisz w sercu jakąś mroczną godzinę, jakiś dzień, który jeszcze nie zaświtał, pogrzebane światło, rozbite marzenie, otwórz swoje serce w zachwycie na wieść Wielkanocy: «Nie bój się, On zmartwychwstał! Czeka na ciebie w Galilei

Cytaty z homilii papieża: Radio Watykańskie

