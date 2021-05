Watykan chce dotrzeć do każdego. Papież wprowadza rewolucję w Synodzie Biskupów

Synod Biskupów to stosunkowo nowa instytucja w Kościele katolickim, patrząc na jego długą historię. Powołano ją dopiero w 1965 roku, zrobił to papież Paweł VI. Synod to nic innego jak zebranie przedstawicieli Episkopatów, a więc biskupów, podczas którego omawiane są tematy związane z Kościołem. Aktualny papież zwołał dotychczas dwa synody, a teraz zapowiedział trzeci. Tematem ma być „Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misj”.

Papież dokonuje rewolucji. Nowa formuła Synodu Biskupów

Jednak jak donoszą watykańskie służby prasowe, ten synod będzie wyjątkowy, ponieważ zdecydowano o zmianie jego formuły. Synod Biskupów ma nie być jednorazowym zdarzeniem, na które zjeżdżają przedstawiciele Episkopatów, a pewnym rozciągniętym w czasie procesem, w którym uczestniczyć mają nie tylko hierarchowie. Ten potrwa od października 2021 roku do października 2023 roku.

Portal Vatican News opisuje to tak: „Zmienia się formuła Synodu Biskupów. Nie będzie on już jednorazowym wydarzeniem, lecz procesem podzielonym na trzy etapy: lokalny, kontynentalny i powszechny w Rzymie. Jak podkreśla sekretarz Synodu chodzi o to, by w jak największym stopniu zaangażować w ten proces cały Lud Boży, aby każdy mógł się wypowiedzieć”.

Synod Biskupów w latach 2021-2023

Papież Franciszek zatwierdził już zmodyfikowany proces synodalny, a o zmianach poinformował sekretarz Synodu kard. Mario Grech. Papież ma rozpocząć proces synodalny 9-10 października w Rzymie i 17 października w kościołach partykularnych. Jak informuje Konferencja Episkopatu Polski: „17 października we wszystkich diecezjach świata proces synodalny zostanie zainaugurowany przez lokalnych biskupów. W ten sposób zostanie zainaugurowana faza diecezjalna, która potrwa do kwietnia 2022 roku. Celem fazy diecezjalnej Synodu będą konsultacje, dzięki którym w procesie synodalnym zostanie wysłuchany głos wszystkich ochrzczonych”.

W diecezjach mają być wyznaczane osoby albo całe zespoły, by zarządzać zbieranymi od wiernych opiniami, a te potem mają trafić do diecezji. Z diecezji zostaną przekierowane – już jako większe materiały – do episkopatów, te przygotują ich syntezę, która trafi do Synodu Biskupów.

Dopiero po zebraniu wszystkich opinii Synod Biskupów w październiku 2022 roku rozpocznie „fazę kontynentalną”, podczas której ma powstać finalny dokument Synodu Biskupów. Trzecim etapem będzie już Zwyczajne Zgromadzenie Ogólnego Synodu Biskupów. „Jak zapewnia kard. Grech, nie chodzi tu o demokrację czy jakiś populizm, lecz o realizację pradawnej zasady, że pod dyskusję wszystkich powinno zostać poddane to, co dotyczy wszystkich” – opisuje serwis Vatican News.