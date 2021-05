Benedykt XVI napisał o Polsce. Ujawniono treść listu

Benedykt XVI napisał list to Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. To odpowiedź na korespondencję z Polski, która została wysłana z okazji 70. rocznicy święceń kapłańskich byłego papieża. „Patrzymy na Ciebie jako na wzór oddania życia Panu od młodych lat, ciesząc się, że uczęszczałeś do Niższego Seminarium w Traunstein, szkoły podobnej do naszej. Chcąc podkreślić naszą dumę z tego powodu, jeden z alumnów zaprojektował grafikę przypominającą o pięknym momencie twojej przeszłości w Niższym Seminarium” – napisano.

Do listu dołączono zdjęcie z dopisanym dialogiem między Benedyktem XVI, a jego bratem Georgiem. – Georg, pamiętasz jak byliśmy w Niższym Seminarium Duchownym w Traunstein? Taki mały byłem – pyta Benedykt XVI. – Teraz już chyba takich szkół nie ma odpowiada Georg.

Benedykt XVI napisał list do Polski

W odpowiedzi emerytowany Ojciec Święty przyznał, że list sprawił mu ogromną radość. „Jak cudownie zobaczyć, że w Polsce kwitnie to, co w Niemczech więdnie” – dodał. Benedykt XVI podziękował za zaproszenie do Polski i do seminarium w Częstochowie jednak przyznał, że ze względu na jego wiek i stan zdrowia zagraniczne wizyty nie są już możliwe. „Jestem szczególnie urzeczony piękną i miłą grafiką, w której przedstawiliście mojego brata i mnie w rozmowie o seminarium, i w której zapraszacie mnie do odwiedzenia Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej” – podsumował.

