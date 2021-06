Onet: Papież Franciszek bierze na celownik kard. Stanisława Dziwisza. Powołał specjalną komisję

Jak podaje Onet, komisja, na czele której stroi kard. Bagnasco, już rozpoczęła działalność. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że rozpoczęły się już przesłuchania. O całej sprawie miał nie zostać poinformowany polski Kościół. W planach prac są m.in. spotkania z osobami, które miały paść ofiarami duchownych o skłonnościach pedofilskich.

Wątpliwości wokół Stanisława Dziwisza

Przypomnijmy, że o wątpliwościach wokół postawy kardynała Stanisława Dziwisza w trakcie, gdy był on osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, stało się głośno za sprawą medialnych publikacji. Z reportażu „Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza” wyłania się niepokojący obraz hierarchy. Z materiałów zgromadzonych przez redakcję TVN24 wynika, że kardynał miał wiedzę na temat wielu skandali pedofilskich, które trawiły nie tylko polski, ale i światowy Kościół.

Poruszone w dokumencie zdarzenia z Polski skupiają się m.in. na sprawie księdza Michała M. z Tylawy, który został on skazany za seksualne wykorzystanie sześciu dziewczynek. Reporter TVN24 dotarł do księdza, który zgłaszał tę sprawę do Watykanu. Duchowny anonimowo przekazał stacji, że to Dziwisz blokował tę sprawę w Stolicy Apostolskiej. Jak dodaje, osoba, która wówczas w jego imieniu zgłosiła tę sprawę Dziwiszowi, dostała od niego reprymendę za przynoszenie mu takich dokumentów.