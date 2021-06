Kardynał Dziwisz będzie miał problemy? Jest oświadczenie Nuncjatury Apostolskiej

Watykan powołał specjalną komisję, która ma zbadać m.in. kwestię tuszowania pedofilii przez kardynała Stanisława Dziwisza. O pracach zespołu, który rozpoczął już swoją działalność, miał nie zostać poinformowany polski Kościół. W planach komisji mają być spotkania z osobami, które padły ofiarą nadużyć ze strony duchownych.

Watykan sprawdzi kardynała Dziwisza



Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała komunikat ws. wizyty kardynała Angelo Bagnasco - emerytowanego arcybiskupa Genui. Jak się okazuje, kościelny hierarcha odwiedził Polskę między 17 a 26 czerwca. „Celem wizyty była weryfikacja sygnalizowanych, także publicznie, zaniedbań kard. Stanisława Dziwisza podczas pełnienia przez niego funkcji arcybiskupa metropolity krakowskiego (2005-2016)” - napisano w komunikacie. Przedstawiciele Watykanu poinformowali, że kardynał Bagnasco zapoznał się z dokumentami i odbył szereg spotkań. O swoich ustaleniach ma poinformować Stolicę Apostolską.

W rozmowie z RMF FM ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski potwierdził, że był jedną z osób, z którą spotkał się hierarcha. - Zdziwiło mnie, że kuria krakowska nie wiedziała o spotkaniu z przedstawicielami Watykanu. Dobrze oceniam postawę kard. Bagnasco. Pytania były konkretne. Widać jego ogromny profesjonalizm i obiektywizm, bo bardzo wnikliwie dopytywał o pewne szczegóły - stwierdził. - Widać było, że on chce poznać prawdę. Przecież to nie jest wyrok. To jest dopiero badanie tej sprawy - dodał.

Wątpliwości wokół Stanisława Dziwisza

Przypomnijmy, że o wątpliwościach wokół postawy kardynała Stanisława Dziwisza w trakcie, gdy był on osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, stało się głośno za sprawą medialnych publikacji. Z reportażu „Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza” wyłania się niepokojący obraz hierarchy. Z materiałów zgromadzonych przez redakcję TVN24 wynika, że kardynał miał wiedzę na temat wielu skandali pedofilskich, które trawiły nie tylko polski, ale i światowy Kościół.

Poruszone w dokumencie zdarzenia z Polski skupiają się m.in. na sprawie księdza Michała M. z Tylawy, który został on skazany za seksualne wykorzystanie sześciu dziewczynek. Reporter TVN24 dotarł do księdza, który zgłaszał tę sprawę do Watykanu. Duchowny anonimowo przekazał stacji, że to Dziwisz blokował tę sprawę w Stolicy Apostolskiej. Jak dodaje, osoba, która wówczas w jego imieniu zgłosiła tę sprawę Dziwiszowi, dostała od niego reprymendę za przynoszenie mu takich dokumentów.

