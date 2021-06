Kardynał Dziwisz będzie miał problemy? Jest oświadczenie Nuncjatury Apostolskiej

Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała komunikat ws. wizyty kardynała Angelo Bagnasco - emerytowanego arcybiskupa Genui. Jak się okazuje, kościelny hierarcha odwiedził Polskę między 17 a 26 czerwca. Celem wizyty była weryfikacja sygnalizowanych, także publicznie, zaniedbań kard. Stanisława Dziwisza podczas pełnienia przez niego funkcji arcybiskupa metropolity krakowskiego (2005-2016) - napisano w komunikacie. Przedstawiciele Watykanu poinformowali, że kardynał Bagnasco zapoznał się z dokumentami i odbył szereg spotkań. O swoich ustaleniach ma poinformować Stolicę Apostolską.

W rozmowie z RMF FM ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski potwierdził, że był jedną z osób, z którą spotkał się hierarcha. - Zdziwiło mnie, że kuria krakowska nie wiedziała o spotkaniu z przedstawicielami Watykanu. Dobrze oceniam postawę kard. Bagnasco. Pytania były konkretne. Widać jego ogromny profesjonalizm i obiektywizm, bo bardzo wnikliwie dopytywał o pewne szczegóły - stwierdził. - Widać było, że on chce poznać prawdę. Przecież to nie jest wyrok. To jest dopiero badanie tej sprawy - dodał.