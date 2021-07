Abp Wiktor Skworc rezygnuje ze stanowisk w Episkopacie. „Najtrudniejsze chwile w życiu”

Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc zrezygnował z członkostwa w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Jak czytamy w komunikacie Archidiecezji Krakowskiej, rezygnacja hierarchy to skutek postępowania Stolicy Apostolskiej, które zostało przeprowadzone po zgłoszeniu abpa Skworca „w celu zbadania sygnalizowanych zaniedbań dokonanych przez niego, jako biskupa tarnowskiego, w sprawach wykorzystania seksualnego popełnionego wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów tej diecezji”.

Po zakończeniu dochodzenia abp Wiktor Skworc złożył rezygnację ze stanowisk w Episkopacie. Ponadto były biskup tarnowski zobowiązał się wesprzeć finansowo – z prywatnych środków – wydatki diecezji tarnowskiej związane ze sprawami wykorzystania seksualnego.

Abp Skworc o szczegółach postępowania Watykanu

Teraz do sprawy odniósł się sam arcybiskup Skworc w oświadczeniu publikowanym przez Archidiecezję Katowicką. Jak tłumaczy, postępowanie dotyczące zaniedbań wykazało, że w dwóch sytuacjach nie dopełnił obowiązków służąc jako biskup tarnowski. „W związku z tym zwracam się przede wszystkim do skrzywdzonych oraz ich rodzin ze szczerą i pokorną prośbą o przebaczenie. O to samo proszę wspólnotę Kościoła tarnowskiego, któremu przez niespełna 14 lat starałem się służyć na miarę możliwości i sił” – pisze abp Skworc.

„Wobec rodzących się w związku z tym pytań i wątpliwości odnośnie do sytuacji w Archidiecezji Katowickiej jest moją powinnością poinformować was o tym, że w ciągu niespełna 10-ciu już lat posługi w archidiecezji uruchomiłem wszystkie konieczne mechanizmy ochrony małoletnich. Żadne zgłoszenie nie zostało pominięte, zlekceważone czy nierozpoznane. W tych sprawach przestrzegane jest ściśle obowiązujące prawo kościelne i państwowe. Został stworzony system zapobiegania przestępstwom. W jego ramach przeprowadzono szkolenia duchownych, katechetów świeckich oraz innych osób pracujących w instytucjach kościelnych. Działa i jest łatwo dostępny duchowny – przewodniczący zespołu ds. prewencji, powołani zostali rzecznicy osób pokrzywdzonych i ich duszpasterz. Każda z osób skrzywdzonych otrzymuje konkretną ofertę pomocy i wsparcia. W obu diecezjach spotykałem się też osobiście z osobami skrzywdzonymi” – dodaje.

Abp Skworc: „Najtrudniejsze chwile w życiu”

„Nie ukrywam, że w 24. roku biskupiej posługi przychodzi mi w tych dniach przeżywać najtrudniejsze chwile w życiu, dlatego z ufnością powierzam się Bożej Opatrzności i proszę Was o wsparcie modlitwą, zwłaszcza Koronką do Bożego Miłosierdzia. O takie samo wsparcie i zrozumienie proszę duchowieństwo archidiecezji i osoby życia konsekrowanego. Wołajmy wspólnie o miłosierdzie dla nas i świata całego” – kończy swoje oświadczenie duchowny.

Rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej ks. Łukasz Michalczewski poinformował w rozmowie z PAP, że arcybiskup nadal będzie pełnił obowiązki metropolity katowickiego. W komunikacie czytamy, że abp Skworc poprosił Stolicę Apostolską o wyznaczenie arcybiskupa koadiutora. Jak wyjaśnił ks. Michalczewski, jest to biskup pomocniczy z prawem następstwa na stolicy biskupiej.

Czytaj też:

Abp Skworc: Dziękujemy PKN Orlen za wykupienie od kapitału niemieckiego polskiej prasy lokalnej