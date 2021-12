Duże zmiany w kościołach w Polsce. Od grudnia kobiety mogą udzielać komunii świętej. Jest jedno „ale”

Niedziela 12 grudnia będzie historyczną w polskim kościele. Tego dnia wchodzi w życie dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski, który realizuje decyzję papieża Franciszka z 11 stycznia tego roku. Ojciec Swięty wprowadził istotne zmiany w pawie kanonicznym. Na ich mocy kobiety będą mogły sprawować posługę w roli akolity i lektora. Papież swoją decyzję ogłosił w dokumencie „Spiritus Domini” .

Kto może zostać akolitą?

Jakie warunki muszą spełnić kandydaci do stałego lektoratu i udzielania komunii świętej? Precyzuje to papieski dokument, implementowany przez polski episkopat. Wspomniane osoby muszą mieć ukończony 25 rok życia. To jednak nie wszystko – konieczne są odpowiednie przymioty moralne i intelektualne. Jak czytamy w komunikacie Konferencji Episkopatu Polski:

Wymaga się od kandydatów i kandydatek, aby odznaczali się wzorowym życiem moralnym, apostolskim oddaniem, bezinteresownością, szczerą pobożnością i gorliwym życiem sakramentalnym, szczególnym umiłowaniem Pisma Świętego i Eucharystii oraz duchem posłuszeństwa Kościołowi. Muszą oni posiadać także odpowiednie przymioty intelektualne, wystarczającą wiedzę o tej posłudze w Kościele, wyróżniać się solidnością w pracy oraz umiejętnością współpracy z innymi. Winni cieszyć się dobrą opinią i być akceptowani przez wiernych wspólnoty, do której należą i w której będą wypełniać powierzone im zadania. Do pełnienia swych zadań powinni być przygotowani przez odpowiednią formację.

Jak podaje RMF FM, w praktyce 12 grudnia raczej nie zobaczymy zbyt wielu kobiet rozdających komunię. Nadal bowiem niegotowe są zasady dotyczące przygotowań do tej funkcji. Warto pamiętać, że akolita to nie szafarz komunii świętej. Ta druga funkcja jest w Polsce popularniejsza, natomiast akolitami byli dotychczas głównie przygotowujący się do święceń klerycy.

