Znana dziennikarka ujawnia słowa księdza. Terlikowski oburzony: „Jest bucem, mógłby zaopatrywać kurię w mopy”

W programie „Scena Dialog”, którego premiera będzie miała miejsce na Wprost.pl w czwartek o godz. 18:30, dziennikarka wspomina wydarzenia sprzed 28 lat, gdy razem ze swoją mamą spotkała się z proboszczem swojej parafii w sprawie pogrzebu jej przedwcześnie zmarłego ojca.

Ksiądz wprost zapytał pogrążone w żałobie kobiety, czy tak młody człowiek na pewno zmarł na serce, czy „może jednak sobie coś sam zrobił”. Magda Mołek wyznaje, że dopiero potem zrozumiała, iż w przeszłości Kościół katolicki nie chciał oficjalnego pochówku osób, które odbierają sobie życie. Sugerowanie takiego zdarzenia w jej rodzinie bardzo ją wówczas poruszyło.

– Ciekawe było to, że w prywatnych wiadomościach, które dostawałam (od swoich widzów i słuchaczy – red.), kilkukrotnie pojawił się podobny przypadek. Czyli jeśli ktoś umierał młodo, to księża zadawali takie pytania rodzinom tych osób. Zdumiało mnie to, ale dowodziło tezy, że w jakiś sposób było to dla Kościoła niewygodne – podkreśla Magda Mołek.

Równie zdumiony okazał się gospodarz programu „Scena Dialog” Tomasz Terlikowski, który odnotował, że wprawdzie Kościół katolicki przez wieki odrzucał samobójstwo, ale zmieniło się to już dawno temu i w latach 90. XX wieku nikt nie powinien odrzucać czy potępiać osób, które targnęły się na swoje życie, a ich pogrzeb jest taki sam jak innych zmarłych.

– Czy nie pomyślałyście wtedy z mamą, żeby pójść z tą sprawą do przełożonych tego księdza? – pyta katolicki publicysta.

– Jeśli on zadaje pytanie, które jest pytaniem nieempatycznym, nieodpowiedzialnym i dowodzącym jego ignorancji w przestrzeni teologii katolickiej – pomijam, że jest bucem i człowiekiem, który nie powinien mieć kontaktów z ludźmi, mógłby się zająć zaopatrywaniem kurii w mopy albo szczotki – to on w ogóle się nie nadaje do roli księdza! – dodaje ostro Tomasz Terlikowski.

Odpowiedź Magdy Mołek nie pozostawia złudzeń co do jej przekonania, czy taka interwencja przyniosłaby skutek.

– To szlachetne, że pan zwraca na to uwagę. Ale przełóżmy to pytanie na naszą rzeczywistość teraz. Weźmy pierwszą z brzegu sprawę o pedofilię w polskim Kościele i arcybiskupa, który nie wydaje sądowi akt dotyczących pewnej sprawy. I pan i ja wiemy, że większość z nas nie będzie się mierzyć z machiną. Nie ma na to przestrzeni – stwierdza dziennikarka w programie „Scena Dialog”.

