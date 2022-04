Post w Wielką Sobotę. Czy i do kiedy trwa dziś post? Przepisy dają jasną odpowiedź

Wielka Sobota to ostatni dzień Triduum Paschalnego. Kościół upamiętnia czas, gdy ciało Jezusa spoczywało w grobie. W tym dniu wierni przychodzą do kościoła z tzw. święconką, złożoną z produktów, które następnego dnia znajdą się na stole wielkanocnym. Oprócz obrzędu poświęcenia pokarmów, w ciągu dnia, aż do wieczora, nie sprawuje się mszy. Jedyną liturgią, która jednocześnie kończy Triduum i rozpoczyna Wielkanoc jest Liturgia Wigilii Paschalnej.

Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania, co oznacza, że każdy, kto uczestniczył w Wigilii Paschalnej, nie ma obowiązku iść na mszę w niedzielę.

Post w Wielką Sobotę?

Jeśli zaś chodzi o post w Wielką Sobotę, to na początku trzeba wyjaśnić dwa pojęcia, którymi współcześnie w oficjalnych dokumentach posługuje się Kościół katolicki. To „post” i „wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych”. Post, nazwany również postem ścisłym, polega na wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i dodatkowo spożyciu w ciągu dnia wyłącznie dwóch posiłków nie do syta i jednego do syta.

Post ścisły obowiązuje osoby od 18. roku życia do rozpoczęcia 60. roku życia wyłącznie w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Wynika z tego, że w Wielką Sobotę nie obowiązuje ograniczenie liczby posiłków.

Natomiast wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nazywana dawniej postem jakościowym obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku, czyli także w Wielki Piątek, z wyjątkiem określonych świąt. Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia z wyjątkiem osób chorych oraz tych, które nie mają możliwości wyboru pokarmu (dotyczy m.in. punktów zbiorowego żywienia).

To oznacza, że w Wielką Sobotę wierni, którzy spożywają pokarmy mięsne, nie popełniają grzechu. I to niezależnie od tego, czy mięso spożyją przed pójściem do kościoła ze święconką.

Obecnie post to zalecenie wynikające z tradycji, a nie formalny nakaz

Do czasów Soboru Watykańskiego II post w Wielką Sobotę obowiązywał do godz. 12:00, gdyż to o tej godzinie obchodzono liturgię Wigilli Paschalnej. Teraz Kościół wrócił do tradycji z pierwszych wieków i liturgia obchodzona jest po zachodzie słońca.

W związku z tym zniesiono też nakaz postu, stwierdzając, że „post paschalny zachowuje się obowiązkowo w Wielki Piątek, a zachęca, zaleca w miarę możliwości w Wielką Sobotę”. Również Episkopat Polski podkreśla, że prawo kanoniczne nie mówi o poście w Wielką Sobotę, jednak zachęca do podtrzymywania tej tradycji.

