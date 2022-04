Lany poniedziałek. Czy w Poniedziałek Wielkanocny trzeba iść do kościoła? Wierni mogą być zaskoczeni

Poniedziałek Wielkanocny to drugi dzień oktawy Wielkanocy. Cała Oktawa Wielkanocy ma w Kościele rangę uroczystości, zaś liturgiczny Okres Wielkanocny trwa aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Czy w związku z tym w Poniedziałek Wielkanocny trzeba iść do kościoła i uczestniczyć we mszy świętej?

Czy w Poniedziałek Wielkanocny wierni mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej?

„W niedziele i święta nakazane we mszy świętej nabożnie uczestniczyć” mówi jedno z kościelnych przykazań. Jednak które święta to te nakazane?

Jak precyzuje list Episkopatu z 2014 roku, na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są:

1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,

6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)

czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało)

15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)

1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych

25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie).

Z tej listy wyraźnie wynika, że Poniedziałek Wielkanocny nie jest świętem nakazanym. Wierni nie muszą tego dnia uczestniczyć we mszy świętej. Świadome i dobrowolne opuszczenie liturgii tego dnia nie jest grzechem. Kościół zachęca jednak, żeby w tym szczególnym czasie uczestniczyć w Eucharystii.

