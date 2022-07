Terlikowski dla „Wprost”: Wielkie halo z zapowiedzi Franciszka. To powolna, spóźniona ewolucja

Franciszek zapowiedział, że „jest gotów dać więcej szans” kobietom. Co to oznacza? Więcej z nich ma sprawować ważne funkcje w Watykanie. Czy to już rewolucja?

Zacznijmy od tego, co papież rzeczywiście stwierdził w wywiadzie dla agencji Reuters. - Jestem gotów dać (kobietom) więcej szans - zapowiedział i przypomniał, że w zeszłym roku siostra Raffaella Petrini została mianowana przez niego sekretarzem generalnym Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. To istotna funkcja w zarządzaniu gubernatorstwem, ale z punktu widzenia Kościoła, nieszczególnie eksponowana. Teraz, to także zapowiedź Franciszka, dwie kobiety mają wejść do komisji do spraw wyboru biskupów w dykasterii ds. biskupów.