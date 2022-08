Papież Franciszek zwrócił się bezpośrednio do Polaków. „Pielęgnujcie pokój w sobie”

31 sierpnia w Auli Pawła VI w Watykanie jak co tydzień odbyła się audiencja generalna. W trakcie spotkania z wiernymi papież Franciszek wspomniał m.in. o 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ojciec Święty podkreślił, że wojna niezwykle boleśnie naznaczyła naród polski. – Niech pamięć o minionych doświadczeniach determinuje was do pielęgnowania pokoju w sobie, w rodzinach, w życiu społecznym i międzynarodowym – podkreślił papież w swoim przesłaniu do Polaków.

Ojciec Święty zaznaczył, że „obecnie jesteśmy świadkami trzeciej wojny światowej”. – Módlmy się szczególnie za naród ukraiński. Niech Maryja wspiera was w codziennym wybieraniu dobra, sprawiedliwości i solidarności z potrzebującymi, rodząc w sercach nadzieję, radość i wewnętrzną wolność. Z serca wam błogosławię – dodał papież Franciszek w czasie spotkania w Auli Pawła VI.

Wojna w Ukrainie. Kontrowersje po słowach papieża

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę słowa papieża Franciszka wywołują zdumienie. „Trzeba płakać na grobach. Nie zależy nam już na młodych? Napawa mnie bólem, to co dziś się dzieje. Nie uczymy się. Niech Pan zmiłuje się nad nami, nad każdym z nas. Wszyscy jesteśmy winni!” – pisał 4 kwietnia w mediach społecznościowych. Franciszek ani razu w swoich publicznych wypowiedziach nie potępił działań Rosji na Ukrainie.

W trakcie audiencji generalnej w środę 24 sierpnia Ojciec Święty pochylił za to się nad losem Darii Duginy. Zdaniem papieża córkę Aleksandra Dugina, który jest uznawany za głównego ideologa Kremla, można zaliczyć do grona „niewinnych” zabitych z powodu wojny. – Myślę o tej biednej dziewczynie, która zginęła. Niewinni płacą za wojnę – stwierdził Franciszek.

