Diecezja kielecka poszła za namową papieża. Żonaci mężczyźni będą mogli chrzcić

O zmianie poinformował Biskup Kielecki Jan Piotrowski w komunikacie wystosowanym do wiernych. „W odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego Franciszka, chcemy podjąć w naszej diecezji przygotowania do rozpoczęcia formacji mężczyzn do diakonatu stałego” – napisał.

Diakonami mogą zostać zarówno mężczyźni bezżenni (którzy mają co najmniej 25 lat) jak i żonaci. „W drugim przypadku trzeba mieć ukończony 35. rok życia, pięcioletni staż małżeński oraz posiadać zgodę żony. Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe z zakresu teologii i są zobowiązani do zrealizowania trzyletniej formacji” – czytamy na stronie diecezji.

Diakoni mogą wspierać posługę księży, udzielając chrztu, rozdając komunię, błogosławiąc małżeństwa, głosząc kazania i prowadząc pogrzeby. W przeciwieństwie do księży nie mogą jednak spowiadać ani sprawować Eucharystii. Poza tym żyją jak osoby świeckie - najczęściej mają rodziny i wykonują swój zawód, często są związani ze we wspólnotami i ruchami religijnymi.

Diakonat stały. Ilu diakonów jest w Polsce?

Do 30 czerwca 2022 r. w Kościele rzymskokatolickim w Polsce wyświęconych zostało 87 diakonów stałych. Dziewięciu z nich to celibatariusze, a trzech przyjęło posługę poza granicami Polski. W Kościele w Polsce posługuje także pięciu diakonów greckokatolickich nieprzeznaczonych do kapłaństwa.

Diecezja kielecka nie jest pierwszą, w której wprowadzono takie rozwiązanie. Diakoni stali posługują obecnie w piętnastu diecezjach: szczecińsko – kamieńskiej, zielonogórsko – gorzowskiej, lednickiej, świdnickiej, opolskiej, gliwickiej, katowickiej, łódzkiej, warszawskiej, warszawsko – praskiej, pelplińskiej, toruńskiej, elbląskiej, warmińskiej i ełckiej.

Czytaj też:

Kapłanki w Kościele katolickim? Terlikowski dla „Wprost”: wszystko jest już przygotowane