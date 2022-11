Terlikowski dla „Wprost” o dokumencie ws. podejścia Jana Pawła II do skandali seksualnych: Panegiryk

Nie jest to zresztą, nie ma co ukrywać, szczególnie zaskakujące. Rada Stała Konferencji Episkopatu, a to ona jest podpisana pod „Stanowiskiem wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich”, nie była w stanie, z przyczyn oczywistych, napisać nic innego.

Grono nierozliczonych

W jej składzie są przecież nadal hierarchowie, którzy sami nigdy nie rozliczyli się z własnych głębokich zaniedbań.