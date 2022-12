Terlikowski dla „Wprost” o Bożym Narodzeniu: Może to objaw powolnego dziecinnienia...

W centrum tego święta jest przecież Dzieciątko. To w Nim, bezbronnym, wydanym w ręce człowieka, zależnym od Niego, objawić się miał – w co wierzą chrześcijanie – wszechmocny Bóg. I nawet jeśli nie podziela się tej wiary (nie będę ukrywał, że ja podzielam), to warto w tej niesamowitej symbolice zobaczyć wskazanie na sens naszego życia.

To, co najważniejsze, to co nadające mu największy i najgłębszy sens, wcale nie jest czymś przekraczającym naszą miarę, wcale nie przychodzi do nas w grzmocie i huku, albo w czymś niesłychanym. Jest właśnie codziennością, zwyczajnością, której my sami mamy nadać przekraczający nasze myślenie sens.