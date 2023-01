Tak miały brzmieć ostatnie słowa Benedykta XVI przed śmiercią. Media ujawniają

Benedykt XVI zmarł w sobotę 31 grudnia o godz. 9.34 w klasztorze Mater Ecclesiae, położonym na terenie Ogrodów Watykańskich. W poniedziałek o godz. 9 jego ciało zostanie wystawione w bazylice św. Piotra. Watykan poinformował, że pogrzeb papieża emeryta odbędzie się 5 stycznia, a uroczystości będzie przewodził papież Franciszek.

Argentyński dziennik „La Nacion”, powołując się na źródła w Watykanie, ujawnił, jak brzmiały ostatnie słowa Benedykta XVI przed śmiercią. „Jezu, kocham ciebie” – miał powiedzieć po niemiecku, czyli w swoim ojczystym języku, były biskup Rzymu.



Papież Franciszek oddał hołd Benedyktowi XVI

Papież Franciszek wspominał swojego zmarłego poprzednika podczas nieszporów z okazji kończącego się roku, które zostały odprawione w sobotę w Bazylice św. Piotra. – Ze wzruszeniem wspominamy jego osobę, tak szlachetną i łagodną – zaczął Franciszek w czasie homilii. Papież zaznaczył, że powinniśmy podziękować „Bogu za podarowanie tego człowieka Kościołowi oraz światu”. Z kolei wobec samego Benedykta XVI powinna być okazywana wdzięczność za „wszelkie dobro, jakiego dokonał, zwłaszcza za jego świadectwo wiary i modlitwy, szczególnie podczas ostatnich lat życia duchownego, kiedy przestał stać na czele Stolicy Apostolskiej”. – Tylko Bóg zna wartość i siłę jego wstawiennictwa oraz wyrzeczeń dokonanych dla dobra Kościoła – podsumował.

W ostatnich dniach stan papieża emeryta się pogorszył

Niepokojące doniesienia o pogorszeniu się stanu zdrowia 95-letniego emerytowanego papieża zaczęły docierać z Watykanu w środę 28 grudnia. Podczas audiencji generalnej Franciszek poinformował, że Benedykt XVI jest „bardzo chory” i poprosił o modlitwę za swojego poprzednika. – Prośmy Pana, aby go pocieszał i podtrzymywał w tym świadectwie miłości do Kościoła, aż do końca – powiedział papież.

Czytaj też:

Odkrył swoje powołanie w wieku 12 lat. Tak wyglądała droga Benedykta XVI na Stolicę PiotrowąCzytaj też:

Benedykt XVI nie żyje, żegnają go światowi przywódcy. „Historia go nie zapomni”