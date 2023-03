Niesiołowski domaga się usunięcia pomników Jana Pawła II. „Papież po prostu krył pedofilów”

– Wszystkie pomniki Jana Pawła II powinny być dyskretnie usunięte. Nie da się już jego obronić – stwierdził w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” Stefan Niesiołowski. – Fakty, jakie są i jeszcze będą ujawniane, świadczą, że papież po prostu krył pedofilów. I właściwie powoli trzeba zapominać o tej postaci – powiedział. Zdaniem polityka pomniki Jana Pawła II „będą usunięte, prędzej czy później”.

Prowadząca rozmowę dziennikarka przyznała, że tak jednoznaczne słowa ją zaskoczyły z uwagi na to, że Niesiołowski był w latach 90. współzałożycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. W ostatnich latach należał do grona najbardziej konserwatywnych polityków Platformy Obywatelskiej.

– Ja wierzę w Boga. Dla mnie każdy ptak, każdy owad, każdy kwiat, każda roślina są dowodem na istnienie Boga. I to jest źródło mojej wiary, a nie Jan Paweł II, Jędraszewski albo Rydzyk. Przykro mi bardzo – oświadczył.

Niesiołowski zwrócił uwagę, że kardynał Stanisław Dziwisz, który był osobistym sekretarzem Jana Pawła II, nie odnosi się do dokumentów, które wychodzą na światło dzienne. – Proszę bardzo, jeżeli nic takiego nie miało miejsca, to rozumiem, że Dziwisz, który jeszcze żyje, uzasadni, że to są kalumnie, oszczerstwa i że to wszystko jest nieprawdą – wskazał.

Według Niesiołowskiego „papież nie ma żadnych obrońców, ma tylko klakierów, którzy bezmyślnie zaprzeczają i grożą”. – Pojawiają się groźby, że jeżeli ktoś powie, że papież krył pedofilów, no to, nie wiem, zamordują go po cichu? Tak, krył pedofilów, na to wychodzi – oświadczył Niesiołowski w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

W tym miesiącu do księgarń trafi książka holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka pod tytułem „Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział”. Według autora Karol Wojtyła wiedział o skandalach pedofilskich w archidiecezji krakowskiej, w czasie gdy nią kierował, zanim został papieżem, ale nie zareagował.

