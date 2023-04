Franciszek przewodził nabożeństwu Niedzieli Palmowej. Poruszające słowa papieża

W sobotę papież Franciszek opuścił rzymską klinikę Gemelli, gdzie był leczony z zapalenia oskrzeli i poddawany rutynowym badaniom. Już dzień później Ojciec Święty celebrował nabożeństwo Niedzieli Palmowej w trakcie 2-godzinnej mszy. Na Placu św. Piotra papieża witały tłumy z gałązkami palmowymi i oliwnymi, a sam Franciszek nie ukrywał poruszenia licznymi wyrazami wsparcia.

Pierwsza homilia Franciszka po opuszczeniu szpitala

– Dziękuję wam za uczestnictwo, a także za wasze modlitwy, które nasiliły się w ostatnich dniach – zwrócił się do wiernych Ojciec Święty. Tłum żywo zareagował na słowa Franciszka. Według szacunków policji, tego dnia w nabożeństwie uczestniczyło około 60 tys. osób. Papież przemawiał do nich trochę przyciszonym, ale wyraźnym głosem. Choć przez większą część trwania nabożeństwa siedział, na koniec Ojciec Święty wstał, by udzielić błogosławieństwa.

W homilii papież apelował o troskę o słabszych. – Całe narody są wykorzystywane i porzucane; ubodzy żyją na naszych ulicach, a my patrzymy w inną stronę; migranci nie są już twarzami, ale liczbami, więźniowie są wypierani; ludzie spisani na straty jako problemy – wyliczał Franciszek. Na zakończenie wspomniał również „uciemiężony naród ukraiński” i wezwał do modlitwy o zakończenie wojny.

Ojciec Święty weźmie udział w obchodach Wielkiego Tygodnia

Mimo kłopotów papieża ze zdrowiem, Watykan zapowiedział udział Franciszka w obchodach Wielkiego Tygodnia. W Wielki Czwartek papież uda się do więzienia dla nieletnich w Rzymie, gdzie odprawi mszę. Nie jest jeszcze pewne, czy będzie uczestniczył w Drodze Krzyżowej w Koloseum. W ostatnich latach Ojciec Święty obserwował ją z oddalenia. Wiadomo za to, że papież weźmie na siebie celebrację Niedzieli Wielkanocnej z tradycyjnym orędziem Urbi et Orbi.

