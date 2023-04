Post w Wielki Piątek nie obowiązuje każdego. Czy katolik musi iść do kościoła?

Wielki Piątek nie jest świętem nakazanym, więc wierni nie mają obowiązku uczestniczenia w sprawowanej tego dnia w kościołach liturgię Męki Pańskiej. Warto podkreślić, że tego dnia w kościołach nie jest sprawowana Eucharystia.

Wielki Piątek i liturgia Męki Pańskiej

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie jest odprawiana msza święta. Warto jednak zwrócić uwagę na duchowy charakter tego dnia, który wymaga powściągliwości i skupienia. To czas, który upamiętnia Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Kościoły organizują nabożeństwa Drogi Krzyżowej, a przez większość dnia trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.

Natomiast wieczorem zamiast Eucharystii w kościołach sprawuje się liturgię Męki Pańskiej, która składa się z czterech części. Pierwszym elementem jest liturgia słowa, centrum stanowi adoracja krzyża, następnie jest rozdzielenie komunii świętej i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Post w Wielki Piątek. Kto jest zwolniony?

W Wielki Piątek katolików obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Obowiązują one każdego dorosłego członka kościoła, ale są od niego określone wyjątki.

Post, nazwany również postem ścisłym, polega na spożyciu w ciągu dnia wyłącznie dwóch posiłków nie do syta i jednego do syta. Obowiązuje osoby od 18. roku życia do rozpoczęcia 60. roku życia wyłącznie w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.

Natomiast wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nazywana dawniej postem jakościowym obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku, czyli także w Wielki Piątek, z wyjątkiem określonych świąt. Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia z wyjątkiem osób chorych oraz tych, które nie mają możliwości wyboru pokarmu (dotyczy m.in. punktów zbiorowego żywienia).

Wszystkie osoby, które nie przestrzegają postu, o ile nie uzyskały odpowiedniej dyspensy, według prawa kanonicznego popełniają grzech.

