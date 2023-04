Post w Wielką Sobotę? Kościelne przepisy są jasne w tej kwestii

Wielka Sobota wieńczy w Kościele Triduum Paschalnego. To czas ciszy i zadumy. W tym dniu Kościół upamiętnia czas, gdy ciało Jezusa spoczywało w grobie.

Jednym z ważniejszych elementów Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów, które znajdą się na wielkanocnym stole. Tradycyjnie, w skład święconki wchodzą m.in. jajka, chleb, kiełbasa i inne produkty spożywcze. Poświęcone pokarmy są symbolem dziękczynienia za otrzymane dary, a także błogosławieństwa na nadchodzące Święta Wielkanocne.

Post w Wielką Sobotę? Czy spożywanie mięsa w Wielką Sobotę jest grzechem?

Współcześnie w Wielką Sobotę, zgodnie z kościelnymi przepisami, katolików NIE OBOWIĄZUJE ani post ścisły (czyli ograniczanie liczby posiłków), ani wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Post ścisły obowiązuje osoby od 18. roku życia do rozpoczęcia 60. roku życia wyłącznie w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.

To oznacza, że w Wielką Sobotę wierni, którzy spożywają pokarmy mięsne, nie popełniają grzechu. I to niezależnie od tego, czy mięso spożyją przed pójściem do kościoła ze święconką, czy po, co często jest wskazywane jako graniczny czas postu.

To, że post nie jest nakazany, nie oznacza jednak, że tradycyjnie pościć nie można. Kościół, mimo że tego nie nakazuje, to do postu w Wielką Sobotę zachęca.

Korzenie tradycji postu w Wielką Sobotę

Dawniej, przed Soborem Watykańskim II, post w Wielką Sobotę obowiązywał do godziny 12:00. O tej godzinie, obchodzono liturgię Wigilii Paschalnej. Obecnie, po zmianach wprowadzonych przez Kościół, liturgia ta obchodzona jest już po zachodzie słońca.

W związku ze zmianami w sposobie obchodzenia liturgii Wigilii Paschalnej, post w Wielką Sobotę przestał być obowiązkowy. Kościół katolicki zdecydował, że „post paschalny zachowuje się obowiązkowo w Wielki Piątek, a zachęca, zaleca w miarę możliwości w Wielką Sobotę”.

Również Episkopat Polski zwraca uwagę, że prawo kanoniczne nie nakazuje postu w Wielką Sobotę, ale zachęca do podtrzymywania tej tradycji.

Ostatecznie, decyzja o tym, czy spożywać mięso w Wielką Sobotę, należy do każdego wiernego. Ważne jest jednak, aby świadomie podejść do tego wyboru, biorąc pod uwagę zarówno przepisy kościelne, jak i tradycję, które towarzyszą temu wyjątkowemu okresowi w chrześcijańskim kalendarzu. Warto pamiętać o znaczeniu tego dnia, jako dnia zadumy i ciszy przed radosnym świętowaniem Niedzieli Zmartwychwstania.

Czytaj też:

Twój wielkanocny koszyczek zszarzał? Wiemy, jak odświeżyć wiklinęCzytaj też:

Msze święte i inne nabożeństwa w Wielkim Tygodniu. Gdzie oglądać?