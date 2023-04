Wielka Sobota i Wigilia Paschalna. Uczestnicząc we mszy, często się o tym zapomina

Wielka Sobota to dzień, w którym katolicy oczekują na Zmartwychwstanie Chrystusa, a w kościołach święcone są pokarmy na wielkanocny stół. Wielu wiernych korzysta również z tego czasu, aby przystąpić do spowiedzi przed świętami. W Wielką Sobotę podobnie jak w Wielki Piątek nie są odprawiane msze święte. Jedynym wyjątkiem jest odprawiana po zmroku Wigilia Paschalna.

Czy uczestnictwo w Wigilii Paschalnej jest obowiązkowe?

Odprawiana po zachodzie słońca Wigilia Paschalna należy już do obchodów Niedzieli Zmartwychwstania. To oznacza, że nie jest ona traktowana jak sobotnia msza święta. Chociaż jest to wyjątkowa i uroczysta liturgia, uczestnictwo w niej nie jest obowiązkowe dla katolików.

Często zapomina się jednak, że osoby, które wezmą udział w Wigilii Paschalnej, wypełniają tym samym swój obowiązek uczestniczenia w niedzielnej mszy, a więc nie muszą uczestniczyć w obowiązkowej Eucharystii w samą Niedzielę Zmartwychwstania, bo już wypełnili ten obowiązek.

Oczywiście nie ma przeciwwskazań, żeby w Niedzielę Zmartwychwstania także uczestniczyć we mszy świętej i przyjąć Eucharystię. Należy jednak pamiętać, że przyjęcie Komunii kolejny raz w ciągu jednego dnia musi się wiązać z pełnym uczestnictwem w całej Eucharystii.

Post w Wielką Sobotę? Czy spożywanie mięsa w Wielką Sobotę jest grzechem?

Współcześnie w Wielką Sobotę, zgodnie z kościelnymi przepisami, katolików NIE OBOWIĄZUJE ani post ścisły (czyli ograniczanie liczby posiłków), ani wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Post ścisły obowiązuje osoby od 18. roku życia do rozpoczęcia 60. roku życia wyłącznie w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.

To oznacza, że w Wielką Sobotę wierni, którzy spożywają pokarmy mięsne, nie popełniają grzechu. I to niezależnie od tego, czy mięso spożyją przed pójściem do kościoła ze święconką, czy po, co często jest wskazywane jako graniczny czas postu.

To, że post nie jest nakazany, nie oznacza jednak, że tradycyjnie pościć nie można. Kościół, mimo że tego nie nakazuje, to do postu w Wielką Sobotę zachęca.

