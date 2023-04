Prymas Polski wystąpił z orędziem na Wielkanoc. Nawiązał do wojny w Ukrainie

W niedzielę 9 kwietnia miliony katolików w Polsce obchodzą Wielkanoc. Ze specjalnym orędziem do wiernych wystąpił prymas Polski. Abp Wojciech Polak skupił się na figurze światła Chrystusa symbolizującego zwycięstwo nad śmiercią i złem.

– Po mroku pojmania Jezusa, zaćmieniu słońca w godzinie Jego śmierci, po nocy grobu – rodzi się światło, nadchodzi dzień, wschodzi Słońce nie znające zachodu! Jezus wstaje z grobu! – mówił abp Polak, nawiązując do nocy zmartwychwstania Chrystusa.

Abp Polak: Ostatnie słowo nie należy do mroku

– Nie lękajcie się! Ostatnie słowo nie należy do mroku rozpaczy, do grobowych ciemności, do trudnych i beznadziejnych sytuacji. Ogień i blask Zmartwychwstałego są naprawdę mocniejsze niż cierpienie i śmierć. Zwyciężają! – mówił.

Abp Polak nawiązał do nauczania papieża Benedykta XVI i Jana Pawła II o Bożym świetle. – Potrzebujemy tego Bożego światła, bo niebezpieczna jest dla człowieka ciemność: gdy nie wie, dokąd idzie i jaki jest sens i cel jego drogi; gdy nie wie, co jest dobrem i gdzie jest prawda; gdy jego rozum i serce opanowują ciemności zła i nienawiści – mówił. Za papieżem Franciszkiem tłumaczył, że wielką łaską jest, gdy chrześcijanin idzie w świat, niosąc nauki Jezusa.

Prymas Polski o wojnie w Ukrainie

Prymas Polski tłumaczył, że światło, które nosi w sobie Zbawiciel, to ogień, który płonie, ale nie niszczy – wypala jedynie zło. – Jakże inny jest ten ogień od ognia wojen i bomb! Jakże odmienny jest płomień Chrystusa, rozpowszechniany przez Kościół – mówił. Nawiązując do wojny w Ukrainie mówił:

Niech więc Zmartwychwstały Pan dotknie nas ogniem miłości – by, ci którzy dziś niewinnie cierpią pośród zgliszczy barbarzyńskich wojen, zwłaszcza w Ukrainie, nie utracili nadziei, a ci, którzy wzniecają pożary śmiercionośnych konfliktów – opamiętali się i wrócili do zgody.

Abp Polak wskazał, że płonące ognisko pokazuje, jak ważna jest wspólnota. – Pielęgnujmy tę wspólnotę! Pielęgnujmy wrażliwość na siebie nawzajem – wezwał wiernych.

