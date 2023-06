Franciszek w szpitalu. Papież zabrał głos po raz pierwszy po operacji

Franciszek podziękował za pamięć i modlitwy za niego. „Szczerze doceniam modlitwy i liczne wyrazy bliskości i miłości, które otrzymałem w ciągu ostatnich kilku dni. Modlę się za wszystkich, a szczególnie za tych, którzy cierpią. Proszę was, abyście pamiętali o mnie w swoich modlitwach” – napisał papież na Twitterze.

Papież przeszedł operację

W środę po południu 86-letni Franciszek przeszedł operację jamy brzusznej. Służba prasowa Watykanu poinformowała, że zabieg laparatomii był konieczny z powodu dolegliwości spowodowanych przez przepuklinę rozetną.

Operacja trwała trzy godziny. W nocy po zabiegu papieski chirurg dr Sergio Alfieri powiedział dziennikarzom, że nie było żadnych komplikacji, a Franciszek jest przytomny, czujny i żartuje. Lekarz wskazał, że papież powinien być w stanie powrócić do podróży i normalnych zajęć, ale nie powinien podnosić ciężkich przedmiotów.

Franciszek czuje się coraz lepiej

W piątek po południu biuro prasowe Watykanu wydało nowy komunikat w sprawie stanu zdrowia Franciszka. „Zespół medyczny informuje, że obraz kliniczny stopniowo się poprawia, a przebieg leczenia pooperacyjnego jest prawidłowy” – przekazał rzecznik Matteo Bruni.

„Po śniadaniu Jego Świątobliwość zaczął ćwiczyć swoją mobilność, spędzając większość poranka w fotelu. To pozwoliło mu to na przeczytanie gazet i stopniowy powrót do pracy” – poinformował. W wiadomości przekazanej dziennikarzom Bruni zaznaczył, że papież miał kolejną, spokojną noc i że wypoczął.

Watykan zawiesił papieskie audiencje

Przez najbliższe kilka dni Franciszek będzie przebywał pod obserwacją lekarzy w klinice Gemelli. W związku z pobytem w szpitalu i rekonwalescencją, do 18 czerwca zawieszone zostały papieskie audiencje, które tradycyjnie odbywają się w Watykanie.

Czytaj też:

Terlikowski dla „Wprost”: Te mocne słowa papieża Franciszka trzeba naprawdę przemyślećCzytaj też:

Zaskakujące zachowanie papieża Franciszka. Już trzeci raz w historii zerwał z protokołem