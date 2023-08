Ksiądz Ivo Santos sprostował doniesienia o cudzie na ŚDM. Jak jest oficjalna wersja?

Proboszcz z Evora de Alcobaca w rozmowie z PAP przypomniał, że w niedzielę 6 sierpnia media podały informację o cudownym uzdrowieniu uczestniczki Światowych Dni Młodzieży, do którego miało dojść w sanktuarium fatimskim. Ksiądz Santos podkreślał, że nie wie, skąd takie twierdzenia. – Być może wynikało to z faktu, że nasza miejscowość znajduje się stosunkowo blisko Fatimy, gdzie wówczas przebywał papież Franciszek – zasugerował.

Cudowne uzdrowienie 16-latki podczas ŚDM

Jak tłumaczył duchowny, do rzekomego uzdrowienia 16-latki z Hiszpanii miało dojść w sobotę 5 sierpnia, jeszcze przed wyruszeniem grup pielgrzymów na wieczorne czuwanie do Lizbony. Nastolatka o imieniu Jimena krótko po przyjęciu komunii świętej miała odzyskać wzrok. Opisując wierną, wspomniał, że przybyła ona do Evora de Alcobaca razem z innymi młodymi mieszkańcami kilku regionów Hiszpanii, którzy modlili się o jej uzdrowienie.

O cudownym uzdrowieniu Jimeny jako pierwszy poinformował w niedzielę przewodniczący Konferencji Episkopatu Hiszpanii, kardynał Juan Jose Omella. Opisał przypadek Hiszpanki, która dwa lata wcześniej z nieznanych powodów utraciła wzrok po przebudzeniu. Jej rodzima parafia modliła się o to, by odzyskała wzrok właśnie podczas Światowych Dni Młodzieży. Zwrócono uwagę, że cud nastąpić miał w dniu Matki Bożej Śnieżnej, patronki osób z chorobami oczu oraz samych ŚDM.

Niezwykły przypadek Jimeny z Hiszpanii

16-latka, która pojechała na Światowe Dni Młodzieży z grupą Opus Dei, powiedziała w rozmowie z radiem Cope, że prawie nic nie widziała od ponad dwóch lat. Jej stan był spowodowany krótkowzrocznością i pozostało jej tylko pięć procent widzenia. – Wszystko było zamazane – powiedziała dziewczyna. Jak dodała, nie mogła na przykład korzystać z ekranu telefonu komórkowego, tylko musiała posiłkować się dźwiękiem.

W rozmowie z dziennikarzami opisała moment odzyskania wzroku. — Siedziałam w ławce i płakałam, bo chciałam się wyleczyć, a to był ostatni dzień nowenny do Matki Bożej Śnieżnej, której święto obchodzone jest 5 sierpnia. Kiedy otworzyłam oczy, nagle wszystko zobaczyłam wyraźnie, perfekcyjnie — przekonywała Jimena. – Na ŚDM zwrócono się do młodzieży, aby wyprosili moje uzdrowienie i dziś widzę doskonale. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Jestem szczęśliwa. To moje nowe urodziny – dodała dziewczyna.

