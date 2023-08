Abp Jędraszewski o sukcesach politycznych budowanych kłamstwem. Wspomniał o „ideologii gender”

Abp Marek Jędraszewski odprawił mszę w Ludźmierzu, najstarszej wsi na Podhalu. Przywołał leitmotiv homilii kard. Wyszyńskiego sprzed 60 lat, który wówczas odwoływał się do encykliki Jana XXIII Pacem in terris. Prymas mówił: „Każdy człowiek ma te same prawa. A szczególnie prawo do prawdy, prawo do wolności, prawo do sprawiedliwości i szacunku i prawo do miłości”.

Abp Jędraszewski nie zapomniał o „ideologii gender”

Metropolita krakowski zaznaczył, że te słowa dla władzy komunistycznej musiały stanowić poważne wyzwanie. Abp Jędraszewski zwrócił uwagę na ich aktualność po 60 latach. – Potrzeba nam prawdy, potrzeba wolności, sprawiedliwości i szacunku, potrzeba miłości – mówił dodając, że „trwająca od 1968 roku rewolucja neomarksistowska chce coraz mocniej zawładnąć sercami i umysłami Polaków”.

W tym kontekście wskazał na zamach na prawdę, przejawiający się w subiektywizmie i relatywizmie. Mówił, że „ideologia gender, kwestionująca bycie od poczęcia kobietą lub mężczyzną, jest zamachem na prawdę o człowieku”. Zamachem na wolność religijną nazwał postulaty usunięcia religii ze szkół czy „opiłowywania katolików”. Zaznaczył, że w ostatnim czasie mamy do czynienia z „zamachem na prawdę o grzechu”.

Abp Marek Jędraszewski w Ludźmierzu: rewolucja neomarksistowska chce zawładnąć sercami i umysłami Polaków

Przywołał ONZ-owski raport o prześladowaniach religijnych na świecie, w którym zarzuca się m.in. chrześcijanom, że nauczają o grzechu, a w ten sposób wprowadzają podziały między ludźmi. – Kolejny trudny do wyobrażenia jeszcze niedawno temu przejaw totalitaryzmu ideologicznego – w imię wolność walczyć z prawdą Ewangelii – mówił metropolita krakowski.

– Mamy prawo do miłości, mamy prawo do prawdy, w świecie, w którym kłamstwem próbuje budować się sukcesy polityczne; mamy prawo do sprawiedliwości w ojczyźnie, która od samych początku swoich dziejów jest chrześcijańska – mówił abp Marek Jędraszewski. Na koniec przypomniał polskie zwycięstwo w czasie Bitwy Warszawskiej, gdy cały naród przywoływał wstawiennictwa Matki Bożej.

