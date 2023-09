Franciszek chwali kolejne krwawe imperium. „Przestaję rozumieć papieża. Czy on wie, o czym mówi?”

Nie wiem, co się dzieje z Franciszkiem. Ledwo Stolica Apostolska prostowała słowa papieża wychwalającego rosyjskie dziedzictwo imperialne z Katarzyną II na czele, a już podczas pielgrzymki do Mongolii papież wyraził uznanie wobec podbojów Czyngis-chana, który rzekomo zbudował państwo „bez konfliktów“. Władcy, którego wojska wymordowały dziesiątki tysięcy chrześcijan, prowadziły liczne wojny, a którego państwo ostatecznie rozpadło się pod naporem problemów wewnętrznych. O co tutaj chodzi?

Gdy opublikowaliśmy okładkę nowego numeru „Wprost“, sądziłem, że jest być może zbyt mocna. Papamobile połączone z podwoziem rosyjskiego czołgu, to mimo wielu kontrowersyjnych wypowiedzi Franciszka – ostry i jednoznaczny przekaz. Dzisiaj widać, że adekwatny, bo głowa Kościoła nie pomyliła się raz. Mamy do czynienia z serią stanowisk, nie tylko rozmywających rosyjską odpowiedzialność za konflikt na wschodzie, ale również bagatelizującą krwawe państwa imperialne. Zastanawiam się, czy to ignorancja historyczna papieża, inny kontekst kulturowy – jak twierdzi ks. Jacek Prusak w wywiadzie dla „Wprost“ – a może linia polityczna jego doradców w Watykanie, ale coraz wyraźniej widać, że nie ma tutaj przypadków. Lecąc na pielgrzymkę do Mongolii, Franciszek uczcił 860-lecie urodzin Czyngis-Chana, chwaląc pokojowe „dokonania“ jego imperium. Gdy piszę te słowa w Krakowie, wieki temu oblężonym przez wojska mongolskie, które wymordowały i wzięły w jasyr dziesiątki tysięcy Polaków, zastanawiam się: śmiać się, czy płakać?